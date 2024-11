Tarea sin hacer: 33 años desde que se habló de priorizar lucha contra la pobreza y aún hay 3 de cada 10 colombianos en esa condición

El tema de la política social fue abordado por Anif, centro de pensamiento económico que, si bien reconoce que han existido avances, no deja de subrayar el hecho de que aún el 33 % de la población, es decir, 3 de cada 10 colombianos, viven bajo la línea de pobreza, lo que significa que su ingreso no sobrepasa los 435.375 pesos.

Los subsidios

El estudio del centro de pensamiento destaca el aporte del crecimiento económico sostenido, al igual que avances en políticas sociales, como las transferencias condicionadas (por ejemplo, Familias en Acción), en los resultados, pero no es para tocar bombos y platillos.

Más educados, pero...

Es así como, en las personas mayores de 15 años, la tasa de analfabetismo se ha reducido de manera visible, desde el 11 % en 1991, al 4,8 % en 2023. En parte, ha ayudado el subsidio condicionado, según el cual, si la familia no mantiene a niños y jóvenes en la escolaridad, puede perder las ayudas económicas, lo que hace que se cree un estímulo que ha sido criticado por algunos académicos: el joven no va a la escuela con la convicción de necesitar estudiar para salir adelante sino para mantener un subsidio para la familia.

La desigualdad pulula

Y lo peor en materia social en Colombia no es la pobreza. También lo es la desigualdad, que se mide a través del coeficiente de Gini, el cual indica que entre más cerca esté al 1 el indicador, más altas son las brechas entre ricos y pobres. De acuerdo con el informe de Anif, “en 1991, el Gini se encontraba en 0,53 y, a pesar de las fluctuaciones a lo largo de las décadas, para 2023 este indicador había aumentado ligeramente a 0,55″ .

Triste conclusión

Esas circunstancias confirman que, aún con los crecimientos que ha tenido Colombia en algunos años, después de la Constitución del 91, y de las mejoras en pobreza y educación, la situación es preocupante. “ No han sido suficientes para reducir la desigualdad. Factores como la concentración de riqueza y las brechas de productividad regional han contribuido a que la desigualdad siga siendo uno de los principales retos estructurales del país.

No es con subsidios

Está comprobado que los subsidios son ayudas necesarias, pero no pueden ser permanentes. De lo contrario, no hay avances sostenibles en mejoramiento del bienestar de la población. Es así como, Anif concluye que “a pesar de la implementación de políticas redistributivas y programas sociales, no han sido suficientes para cerrar las brechas existentes”.