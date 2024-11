Aranceles: un arma de múltiples filos

Según relatan los entendidos, el arma preferida del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es imponer (o amenazar con imponer) aranceles a países que estima que tienen una ventaja desleal, siendo sus principales –más no únicos objetivos, por ahora– China y México. Al ser los aranceles un arma tanto política como económica, es muy probable que esta arma también se utilice en contra de los países que abiertamente vayan en contra de las políticas del coloso del norte, como pueden ser las políticas laxas con el narcotráfico, aranceles que naturalmente afectarían a Colombia.

Apostilla: Pocas medidas tan estúpidas como aquella de aumentar los impuestos a los híbridos. El argumento débil y falaz de las autoridades es que dichos vehículos no contribuyen a disminuir el consumo de combustibles fósiles. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “en la actualidad se ha comprobado que (los híbridos) es muy poco lo que contribuyen hacia la ‘electricidad’ como forma principal de alimentación de la movilidad particular, en lugar de los combustibles fósiles”. Se equivoca el ministro: los vehículos híbridos, sobre todo en las ciudades, ahorran hasta un 60% en el uso de gasolina. El que el motor eléctrico solo les permita ir unos pocos kilómetros en modo totalmente eléctrico es irrelevante. Lo que las autoridades han debido hacer es atar los aranceles al consumo de gasolina por kilómetro: entre más consumo, más alto debería ser el arancel; y entre menos consumo, más bajo. ¡Esa sí sería una política inteligente y no discriminatoria!