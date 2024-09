Arropar el ROPO

En estas dos alternativas, juegan un papel importante aspectos tales como: la experiencia del cliente, la disponibilidad de información, la atención “personalizada”, el tipo de producto, los precios, las garantías, la disponibilidad, accesibilidad, oportunidad, la lealtad a una marca, las características socio demográficas, el grado de preparación del personal, las recomendaciones o reseñas de otros, las devoluciones, los costos de envío, el carácter “amigable” de la respectiva plataforma, la clase de dispositivo tecnológico que se usa, etc.

Estos comportamientos enunciados crecen en popularidad sobre todo en un contexto actual de postpandemia en el que los distintos fabricantes y distribuidores acomodan sus tácticas para atender mejor a sus mercados y disponen sobre la apertura de sus tiendas físicas. Si bien este tipo de conductas es cada vez más frecuente mundialmente, no se ha prestado mucha atención a la elaboración de perfiles de compradores que las presentan y determinar claramente sus inhibidores y motivadores, esto varía sustancialmente según la generación que corresponda y a la que normalmente van asociados tanto un ciclo como un estilo de vida.

Por otra parte, es imprescindible asimismo establecer cuáles son los bienes más propicios para estas transacciones. A nivel internacional existe una clasificación conocida como CPG (Consumer packaged goods) en la que estos artículos, destinados al consumo diario, se agrupan en dos categorías principales: de rápida rotación (FMCG) y de lento movimiento (SMCG). Los primeros, con una vida útil de menos de un año (alimentos y bebidas, cuidado personal, hogar y limpieza, comida para mascotas, etc.), son adquiridos con frecuencia, generan ventas significativas, son elegidos sin esfuerzo y con poca participación, son más económicos que los bienes duraderos, tienen una vida útil corta, se consumen prontamente, tienen una amplia distribución minorista y presencia en línea, se reponen aceleradamente con una alta rotación de inventario.

Los segundos presentan una vida útil superior a un año (electrodomésticos, muebles y accesorios, electrónicos duraderos, etc.) y son adquiridos con menos regularidad, elegidos con mucho detalle en el costo, la calidad y sus atributos, los precios son más altos que los FMCG, tienen una larga duración, usualmente se venden a través de minoristas especializados o sitios web de comercio electrónico, tienen una baja rotación de inventario.

No solo la categorización de los clientes, si no igualmente la de los productos como tal, brinda a las empresas una clara orientación para definir sus estrategias de webrooming y de showrooming, pero además les es muy conveniente para comprender la necesaria sinergia existente entre sus múltiples conductos de entrada al mercado, de tal suerte que no se contenten con una simple multicanalidad y contemplen una verdadera omnicanalidad. El rol del personal comercial en estos asuntos es indiscutible, por lo que están forzados a prepararse para estas interacciones con los clientes.