El empleado ideal

Durante los últimos años, las empresas han venido delegando la escogencia de sus principales cargos a compañías especializadas en la consecución de talento. Es claro que tienen la experiencia y la metodología para hacerlo, como, por ejemplo, las pruebas psicotécnicas. Desafortunadamente, carecen de algo que yo considero primordial: no conocer la compañía. Por eso siempre la decisión final de reclutamiento debe hacerse desde adentro.

Obviamente, también es importante contratar personas inteligentes. Pero existen diferentes clases de inteligencia. Para mí la más importante es la inteligencia emocional. Creo que todos, durante nuestra vida laboral, nos hemos encontrado con personas muy inteligentes, que todo lo saben, pero que no tienen la capacidad de crear vínculos. No saben trabajar en equipo y no delegan. Terminan generando un mal ambiente que es perjudicial.