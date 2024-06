Mí marca, tu marca

La marca personal es una realidad innegable que ocurre, aunque tú no hagas nada para construirla. Es decir, no hacer nada, no implica que la gente no te perciba y se arme su propia imagen de ti. Hay tutoriales, estrategias y cursos que hablan de cómo hacer una marca personal exitosa, cómo crearla, hacer negocio y vivir de ella.

En otras épocas quizás se decía “crea fama y…” Ahora se trata de controlar la propia imagen, de hacerla útil para fines de marketing personal y del logro de los objetivos estratégicos de cada ser humano. No voy a hablar de quienes se dedican en sus redes a vivir de su imagen, quiero referirme a todos aquellos que trabajan en algo (lo que sea) y necesitan por supuesto posicionarse.

Lo primero para conseguir una buena marca personal es pensarse como un producto o servicio, por tanto, hacer un proceso serio de elaboración, transmisión y diferenciación.

Hasta aquí creo que no estoy diciendo nada considerablemente diferente. La reflexión real está en cómo ser consistente en lo que proyecto y lo que soy. Podríamos hablar de un yo real y un yo percibido. Al final, normalmente, no es igual, porque hay una brecha entre lo que creo que soy y lo que realmente la gente ve, percibe y lee de mí a través de mis acciones, no solo en redes.

Creo profundamente en la necesidad de hacer lo que el corazón manda. Pero muchas veces me asaltan dudas si lo genuino al 100% resulta ser bien leído por las organizaciones. Si la diferencia de estilo es más bien leída como “no hay un fit cultural”.

He encontrado grandes inconsistencias en la marca personal de muchos ejecutivos que he conocido en mi camino. Creo que tal vez no hubo un intento planeado y estratégico de construcción de una marca personal, pero al final la marca, la percepción existe.

Manuel, a quien conocí hace unos años, tenía una posición superimportante en una empresa que trabajaba teóricamente muy fuerte en la equidad de sus equipos y en ser “transparente” con sus colegas. Se vendía como alguien tremendamente frentero y hasta era algo agresivo a veces cuando sus colegas no estaban. Pero al momento de confrontar a un jefe o sentarse a una mesa de discusión de trabajo, se volvía el eco de sus jefes. Jamás les contradecía.

Para mí que soy una defensora de las causas justas y el juego limpio me parecía absolutamente inconsistente. Sin embargo, esta persona sigue en un cargo altísimo en otro país, su marca personal para mí es fatal porque conocí lo que hay tras bambalinas, pero para la corporación su perfil es increíblemente bueno y exitoso. Entonces me entra la duda, ¿es su estrategia de marca exitosa? Muy a mi pesar, supongo que la respuesta es sí.

La explicación es sencilla. Le va bien, está haciendo lo que siempre quiso y si medimos el éxito en lujos y reputación, pues tiene una marca personal ganadora. La gente ve solo un pedazo y él está mostrando lo que otros necesitan, así que sí es exitosa, nos guste o no.

Estaríamos llegando a que la marca personal, el yo percibido dentro de una estrategia de negocios, podría ser customizada, dependiendo de lo que el otro busque o quiera. Yo sigo creyendo en que ser espontáneo y genuino dentro de una estrategia de vida y relacionamiento con el mundo debería ser más que suficiente. Al menos, si el tono cambia de acuerdo con el ambiente, hay variables que deben ser innegociables. Las que cada quien decida, no voy a juzgar, pero creo que la palabra consistencia debe ser lo que distinga la marca personal.

Sí creo en la verdad y no en la doble moral, sí creo en ser buena de base y no en llevarme al mundo por tarea, sí creo que el Universo es compartido y no solo mío, sí creo que hay más propósito que llenar mis bolsillos, sí creo que divertirse es una máxima en la vida, pues lo hago y con mi existencia estaré fundamentando una estrategia personal, no solo una marca.