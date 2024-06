Nadie es pendejo

Decir que no va a llegar inversión extranjera en las condiciones en que estamos tampoco es cierto. En el mundo hay plata a borbollones e inversionistas para todos los gustos. Lo que está pasando es que los recursos que llegan buscan mayores retornos: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Lo anterior lo llaman en los mercados capital de riesgo.

Afortunadamente para nosotros, vivimos en un mal vecindario. La situación de México y de Brasil, gobernados por el progresismo, también tiene su riesgo y sus complejidades. Entonces no nos miran con tan malos ojos. El caso de Chile no es tan parecido, aunque tienen también un gobierno progresista. Boric ha entendido que debe gobernar y construir, y no solo destruir.