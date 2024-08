Un septiembre en agosto

Muchos se preguntan cuáles pueden ser las razones para este fenómeno y la verdad es que todos los años los mercados encuentran motivos diferentes, si no es por alguna guerra que se está cocinando en el mundo, es por los datos de inflación o de crecimiento, o por los resultados de algunas compañías, o por las expectativas de una posible recesión o bajonazo de la economía, o el fin de una burbuja, o hasta por la disminución de la demanda de petróleo o de otra materia prima. De todas maneras, siempre hay una excusa.

Yo siempre he pensado que esta volatilidad y caída de los mercados tiene que ver con la toma de utilidades y el regreso de los operadores de las vacaciones de verano, ya que durante esta temporada disminuyen los volúmenes de negociación. Esperamos que en esta ocasión no exista tampoco una razón más de fondo.

Lo que si pasó, y es una realidad, es que ese septiembre negro fue en agosto, y no a finales. Empezó el primer día del octavo mes. Como siempre los mercados se adelantan a los hechos, en este caso particular, a una posible recesión en los Estados Unidos.

Hoy en día, sin ser yo un operador del mercado y tener un gran portafolio que cuidar, puedo darme el lujo de decirles, sin temor a tener conflicto de interés y de estar cuidando posiciones, que históricamente estos bajonazos de los mercados terminan siendo oportunidades de compra de posiciones estructurales. Cuando se ven los resultados generales de las compañías, éstas siguen teniendo buenos comportamientos. Eso si toca ser más juicioso buscando las mejores. Esto no es pescando con dinamita.

La recomendación sí es no salir como loco a liquidar posiciones. El VIX, que es el índice que mide el aumento de volatibilidad del mercado, lo dice. Si no es un profesional y no hace day trading como forma de vida, relájese, seguramente todavía falta tela de donde cortar.