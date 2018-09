¿Vale la pena crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Hace una semana fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para que sea este organismo el que dicte los lineamientos de la política pública del sector. Sin embargo, dentro de la academia hay quienes defienden la iniciativa y quienes creen que no es necesaria. El proyecto fue presentado por el representante a la Cámara Iván Darío Agudelo y se espera que en los próximos meses sea aprobado en el Senado y posteriormente sancionado por el nuevo gobierno.

Según el proyecto de ley, la entidad estaría encargada, entre otras cosas, de convertir la ciencia y la tecnología en los ejes transversales de la política económica y social. Para Agudelo la importancia de la creación de este ministerio radica en la necesidad del país de estar al nivel de otras naciones para hablar de ciencia y tecnología. “Un país no hace ciencia porque sea rico, sino que los países son ricos porque hacen ciencia” afirmó.

En América Latina países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela cuentan con un Ministerio de Ciencia o similares.

Pero, ¿un Ministerio cambiaría la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país?

Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y uno de los científicos que más ha impulsado la idea de un ministerio para el sector, cree que la iniciativa es importante porque así se tendría asiento en el consejo de ministros, y se pondría en la boca de las personas las palabras ciencia y tecnología teniendo más incidencia y relevancia en las decisiones tomadas desde el gobierno.

“Colciencias no tiene quién defienda la financiación para ciencia y tecnología en el alto gobierno, y le queda lo que buenamente el Ministro de Hacienda quiera ponerle. Colciencias, que es el departamento administrativo, ha perdido el norte, no ha podido realmente hacer política de ciencia y tecnología, no sabe cómo”.

Horacio Torres, profesor emérito de la Universidad Nacional, está de acuerdo con la idea de que un ministerio tendría más oportunidades al estar cerca del gobierno, pero considera que el problema de fondo no se resuelve con una nueva entidad, “lo negativo es que se puede convertir en un fortín político, que es lo que no se quiere en la academia”.

Hace algunos meses, 31 científicos se reunieron con el fin de crear un manifiesto dirigido a los candidatos presidenciales para presentar sus propuestas en ciencia e investigación, regalías, medio ambiente y educación. En el documento manifestaron las problemáticas por las que está pasando la ciencia en el país, entre ellos la “falta de liderazgo de Colciencias y el hecho de que no exista un verdadero ente rector del sistema, lo que genera iniciativas desordenadas, no coherentes ni direccionadas a objetivos de largo término”.

En este sentido, Forero cree que el ministerio lograría coordinar y producir la politica científica regularizando las actividades con otros ministerios. ”Todos los ministerios hacen ciencia y tecnología. Con un ministerio pensamos que se pueden coordinar estas actividades, eso hará que el dinero que esta regado por todas partes se utilice de una forma más coherente”.

Sin embargo, para Torres, una mejor solución es la creación de un cuerpo colegiado independiente compuesto por académicos que logren propuestas a largo plazo, “cada cuatro años que se cambia de política, y que se piense a largo plazo es más importante que un ministerio. El problema que tenemos es que llega alguien nuevo y arrancamos de cero y esto no puede ser. No hay una política pública de gran alcance”.

Lo cierto es que al proyecto aún le queda un largo camino para poder ser sancionado, tendrá que ser debatido en el senado y esperar al nuevo gobierno para poder ser ley, “sin el aval del gobierno no hay nada, esperemos que el próximo gobierno que llegue abra el camino para que pueda ser una realidad” aseguró el representante Agudelo.