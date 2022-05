“Profesore en Comunicación Social”: universidad otorgó el primer título no binario, ¿dónde está ubicada?

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), en Argentina, dio un paso importante en materia de igualdad de géneros e inclusión, reconociendo la diversidad e identidad de sus estudiantes.

A través de un comunicado, la institución dio a conocer que otorgará el primer título “no binarie” de la Universidad a la estudiante Mel Randev Gutiérrez, precisando que en su diploma aparecerá la consigna “Profesore en Comunicación Social”.

“Lejos de ser un hecho aislado, expedir el primer título no binarie, es un logro fruto de la lucha colectiva y constituye un paso enorme hacia la igualdad que desde la Facultad se viene trabajando con enorme compromiso”, expresó la UNLP.

Sobre cómo se llegó a este icónico momento, la institución reseñó que fue la misma Mel Gutiérrez quien hizo la solicitud de transformar el modo en el cual se enuncian los títulos, que hasta ahora era de forma no binaria. “En ese sentido, se erige como una política transformadora y reparatoria que refleja el compromiso con la igualdad de géneros y la libertad por la que esta casa de estudios viene luchando de manera sostenida, a la vez que representa un modelo de universidad atenta a las luchas por la justicia y la inclusión”, anota el comunicado.

“Me siento orgullose”

Mel Randev Gutiérrez remarcó que “lo que no se nombra no existe”. En ese sentido, señaló que la burocracia necesita este tipo de gestos. “(...) “Hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese trámite administrativo para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede”, manifestó.

“Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario”, sostuvo Mel Gutiérrez. Además, se refirió a la importancia de esta nueva categoría que seguramente va a ser utilizada por “otres estudiantes”.

Por su parte, Delfina García Larocca, quien está a cargo de la Secretaría de Género de la Facultad, dijo: “Esto también fue una lucha que dimos por el acceso al trabajo del colectivo LGBTIQ+, porque tener un título que representa tu identidad de género te posiciona desde otro lugar a la hora de ir a buscar un trabajo en el cual te traten como te sentís, como realmente sos, respetando tu identidad”.

Asimismo, García Larocca destacó que “tiene que ver con una apuesta a seguir generando políticas que le hagan justicia a la búsqueda y al acceso al trabajo al colectivo LGBTIQ+”.

El anuncio de la universidad sobre otorgar el primer título no binario ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales. Si bien configura un logro importante en materia de igualdad de géneros e inclusión, algunos internautas han opinado que no justifica la deformación del idioma español.

“Independientemente de lo que una persona se identifique, no se debería deformar el idioma de una forma absurda (...)”, escribió el usuario @jose_131003 en la publicación hecha en el perfil de Instagram de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

“Imagina que la universidad otorga un segundo título igual, ¿cómo les llamarán?, ¿'profesores’, siendo que ‘profesores’ ya existe? No es señor ni señora, es ‘señore’, pero si son dos o más, ¿se les dice ‘señores’, siendo que ‘señores’ ya es el plural de individuos masculinos? Los lenguajes evolucionan, es inevitable, pero antes de querer cambiar un idioma hay que conocerlo muy bien, no solo para satisfacer caprichos personales basados en su propia orientación. Eso es impositivo”, respondió @xerrgi en la misma publicación.