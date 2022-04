“Nos obligaba a masturbarnos”: el estremecedor expediente que enreda a un profesor de Bellas Artes en Cali

“El docente decía que tocara mi cuerpo, que me acercara a él y si quería hiciera lo mismo: tocarlo. Yo era una niña de 14 años, no quise hablar con alguien de esto”. Así empieza el dosier conocido por SEMANA de denuncias y dolorosos testimonios de prácticas de abusos sexuales ejercidas por docentes contra estudiantes y exalumnas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali.

Las denuncias, alrededor de 70, fueron recopiladas entre 2014 y 2021. En todas, estudiantes del programa de Formación Juvenil y de Licenciatura en Artes Escénicas aseguran que el profesor Camilo Capote, quien es director del Festival de Teatro de Cali y hasta hace poco coordinador del programa de formación juvenil de Bellas Artes, cometió actos de abuso contra ellas valiéndose de su autoridad como maestro y una de las voces más reconocidas del arte escénico en la capital del Valle.

“En la misma jornada de clases nos íbamos a otro salón que estuviese solo y practicábamos diferentes escenas (...) me hacía actuar el personaje de manera sensual y luego me inducía a que me tocara”, se lee en otro de los testimonios conocidos por SEMANA.

Y aunque Capote fue suspendido de su cargo en Bellas Artes, las protestas a las afueras de esa alma mater han sido una caja de resonancia por al menos una semana consecutiva. Decenas de mujeres organizaron plantones, marchas y cacerolazos para denunciar que los abusos no vinieron de un solo profesor, sino que hay más docentes involucrados.

“Camilo, nuestro profesor de confianza, estaba informado de una clase en la que el profesor José Fener Castaño nos hizo masturbarnos como ‘flores’ a los 14 años. A prontos meses de ejercer cargo como coordinador, Capote no hizo nada al respecto”, dice otra de las denuncias presentadas por el colectivo de estudiantes a la Fiscalía y a las directivas del Instituto de Bellas Artes.

En otra denuncia de 2018 contra Capote, una estudiante aseguró que el docente las obligó a quitarse sus prendas íntimas. “El ejercicio era quitarnos los bodys y estar con los senos al aire para relajarnos acerca de ese pudor. Él estaba obstruyendo la puerta. Eso fue en el salón Ruquita Velasco. Las estudiantes teníamos entre 15 y 17 años”.

En ese mismo sentido, SEMANA conoció el caso de una joven que en 2020 dejó constancia de que Camilo Capote las invitaba a desnudarse y luego, sin consentimiento alguno, les tomaba fotos. “En una ocasión, Camilo Capote, con el pretexto de hacer arte, nos pidió a mis compañeras y a mí que nos quitáramos las camisas y el sostén, con la idea de madurar en ese aspecto. En ese momento yo era menor de edad y él también nos tomó fotos a todas bajo la excusa de profesionalismo”.

Otra de las estudiantes denunció que, debido al abuso ejercido por algunos de sus profesores en Bellas Artes, sufre ahora un trauma psicológico severo. “Me persuadió con la excusa de que le colaborara con unas fotos. ‘Esta foto me la tomé pensando en vos y la publiqué pensando en vos’. ‘Veo que sí reaccionas a sus publicaciones y a las mías no’. ‘Vos estás loca’. Continuamente recibía comentarios en los que infravaloraba mis emociones y agredía mis espacios”.

Era el profesor de confianza

En un comunicado conjunto, las víctimas del profesor Camilo Capote aseguraron que el docente era una figura de autoridad “en nuestro círculo profesional y académico y, posteriormente, en nuestras vidas personales, ya que rápidamente generó espacios de acercamiento en los cuales era notorio su interés por afianzar vínculos de amistad con todas nosotras”.

Señalan, además, que esos mencionados vínculos de amistad se fueron transformando en situaciones incómodas, manipulaciones, abusos excesivos de confianza, insinuaciones sexuales, acosos sistemáticos, violencia psicológica, persecuciones en espacios académicos y extraacadémicos.

“Tememos por la seguridad de nosotras y de todas las chicas de la licenciatura y del programa de formación juvenil de Bellas Artes, que desconocen las intenciones y alcances de esta persona”, concluye el comunicado.

Frente a esta situación, la vicerrectora académica de Bellas Artes, Doris Inés Restrepo, aseguró a un medio local que las denuncias involucran a 12 profesores del Instituto. Dijo, además, que las víctimas, en su mayoría, son mujeres y niñas, pero no se descarta que entre los afectados haya hombres.

Además, las directivas de Bellas Artes aseguraron que desde el conocimiento de la primera denuncia activaron la ruta de atención integral para este tipo de situaciones, así como actuaciones administrativas y disciplinarias contra los implicados. No obstante, estas actuaciones fueron cuestionadas por las estudiantes, quienes no están a gusto con las decisiones tomadas, por ahora la separación del cargo a Camilo Capote.

“Encontramos muchas inconsistencias, ya que consideramos que no es pertinente, pues el acompañamiento a las víctimas ha sido ineficiente, empezando porque la ruta la manejan personas internas de la institución y docentes, por lo tanto, no hay representación estudiantil ni entes externos que velen para que se nos garantice un entorno y ambiente seguro”, dijo unas de las estudiantes que participa de los plantones organizados frente a Bellas Artes.

En otro suceso, casi igual de grave que las denuncias presentadas, dos estudiantes le dijeron a SEMANA que cuando se conocieron los primeros relatos crearon un comité de conciliación con muchos de los profesores denunciados. Es decir, una charla de reconciliación entre víctimas y presuntos victimarios.

“Con la manifestación buscamos que este no sea un caso más que se archive. Queremos sentirnos seguros en este espacio, que es donde pasamos gran parte de nuestras vidas. Pedimos que se nos respete nuestra identidad de género y que las relaciones de poder no sean tan desproporcionadas. Además, que los profesores que se han visto involucrados en la revictimización de estudiantes pidan disculpas públicas”, aseveró otra de las estudiantes que lidera las protestas en Bellas Artes.

Se espera que en los próximos días más profesores de Bellas Artes sean separados de sus cargos. Por ahora, algunas clases están suspendidas por las protestas y plantones.