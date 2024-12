El plan para proteger a los delfines y otras notas de la semana

En medio de la cuarentena volvió a aparecer Daneidy Barrera Rojas , la tristemente célebre Epa Colombia. Causó sorpresa verla en la calle realizando otro video polémico, esta vez para promocionar la prostitución de travestis. En marzo pasado, una jueza la condenó a tres años y diez meses de prisión por sus actos vandálicos contra una estación de TransMilenio . La mujer se salvó de ir al Buen Pastor porque la pena resultó excarcelable. Pero nadie entiende por qué volvió a usar sus redes sociales si la Justicia le había prohibido hacerlo. Y tampoco por qué, ante su manifiesta burla a la cuarentena, la Policía no le ha impuesto una multa. No hay que olvidar que ella aún le adeuda a la ciudad los 1.200 millones de pesos que costó reparar la estación que vandalizó. Es increíble que sus reiteradas burlas signifiquen clics y dinero en detrimento del bien común.

Los antivacunas vuelven al ruedo

Cualquiera pensaría que la pandemia es un hecho suficientemente contundente como para defender la importancia de la ciencia. Sin embargo, el movimiento antivacunas no lo cree así. Desde que comenzó la emergencia han continuado con su activismo, y ahora que varias instituciones y compañías farmacéuticas anuncian una vacuna, ellos han comenzado a oponerse a su posible difusión. Apelan a la libertad de decidir sobre su cuerpo, a la idea de que es una forma de vigilancia que los Estados implantarán a los ciudadanos y a que la vacuna causará más problemas de salud por su poco tiempo de experimentación en humanos. Debido a esas ideas, según una encuesta hecha por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 1 de cada 5 estadounidenses no se vacunaría contra la covid-19 y 31 por ciento están indecisos. Por su parte, el diario ABC reveló que 63 por ciento de los alemanes se vacunarían, que en Austria solo 35 por ciento están seguros de hacerlo y que 25 por ciento de los franceses se oponen. Así las cosas, la pandemia no se resolverá solo con una vacuna.