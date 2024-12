El reencuentro con la naturaleza de 40 bogotanos después de la cuarentena

* Este es un contenido periodístico de la Alianza Grupo Río Bogotá: un proyecto social y ambiental de la Fundación Coca-Cola, el Banco de Bogotá del Grupo Aval, el consorcio PTAR Salitre y la Fundación SEMANA para posicionar en la agenda nacional la importancia y potencial de la cuenca del río Bogotá y sensibilizar a los ciudadanos en torno a la recuperación y cuidado del río más importante de la sabana.

Mary Sol Herazo, una ciudadana de Bogotá de 45 años graduada como docente de preescolar, no salió de su casa durante más de seis meses para evitar un posible contagio por la pandemia del coronavirus y no poner en riesgo a ninguno de sus familiares y amigos, un encierro voluntario que le apachurró el corazón.

Le puede interesar: 40 alcaldes de la cuenca del río Bogotá piden más apoyo para salvarlo

“La primera decisión radical fue no visitar a mis padres, quienes ya son mayores y viven solos en una casa del barrio La Soledad. Aunque me moría de ganas por ir a abrazarlos, consentirlos y atenderlos como es debido, el temor por llevarles algún malestar me lo impidió. Solo los ví por el celular y el computador y les enviaba lo que necesitaran a través de domicilios”.

La profesión de esta ciudadana también tuvo un cambio radical durante la cuarentena. “Mi contacto con los niños siempre ha sido muy cercano. Los profesores de preescolar vivimos de abrazos, consentimientos y cuidados, por lo cual ver a mis alumnos en una pantalla del computador fue muy duro. En varias clases se me escurrieron las lágrimas por ese distanciamiento”.