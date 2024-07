El llano solitario

Carlos Negret, el defensor del pueblo, recorrió buena parte de la Orinoquia, desde el puente fronterizo de Arauca, pasando por Vichada y Casanare.

La frontera les da vida allí a las organizaciones armadas. El coronel Rafael Maestre, comandante del batallón Próspero Pinzón, explica que los disidentes y los elenos duermen en el lado venezolano, donde pactan con las autoridades, y pasan la frontera a cometer sus crímenes. Asegura que actualmente reclutan sobre todo venezolanos. Este año, su unidad ha capturado a siete personas de esa nacionalidad pertenecientes a esos grupos. Además, la mayoría de las armas incautadas en la zona, pistolas Pietro Beretta y fusiles M16 o FAL, provienen de militares venezolanos.

En este momento esas organizaciones no están en guerra, como sí ocurre en otras regiones marginadas de Colombia. Pero eso no significa que no tengan una brutal incidencia en la vida de la gente. Por su presencia, a esos territorios no llega la ley, tampoco las empresas que pueden dar trabajo, los bancos ni muchas instituciones del Estado. En Cravo Norte, por ejemplo, estos grupos son capaces de frenar directamente el ya lento y paupérrimo desarrollo.