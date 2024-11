El director de Noticias RCN lanzó su libro Los 40 de menos de 40, un texto que cuenta historias positivas y de liderazgo en Colombia

J.M.A.: Absolutamente. Yo digo que este libro deberían leérselo los jóvenes que están en proceso de formación para darse cuenta de que sus sueños son posibles de alcanzar, con ejemplos prácticos no idealistas o etéreos, pero también los mayores deberían echarle un vistazo porque con frecuencia dicen que este país no tiene futuro y aquí hay una muestra de que no solo sí lo tiene, sino que puede ser muy potente si empezamos a reconocer lo bueno que tenemos y no solo lo malo.