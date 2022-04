El soldado que perdió una pierna en una mina ahora es técnico ortoprotesista

El modelo de reciclaje que promueve la economía circular. Llegan dos ferias artesanales en Cartagena. Los Premios Óscar vetaron a Will Smith.

Cuando era soldado profesional, Jesús María Izquierdo cayó en un campo minado en La Uribe, Meta, durante una operación contra las Farc en 2010. Después de unos meses de duelo por perder la pierna izquierda, decidió ponerse de pie y ayudar a otros que, como él, han sido víctimas de las minas antipersonal. Ahora es técnico ortoprotesista en el taller de prótesis y amputados del Hospital Militar Central.

Sin límite de edad

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. - Foto: guillermo torres-semana

En el municipio de El Rosal, Cundinamarca, hay un grupo de 35 recicladores formales, en su mayoría personas de la tercera edad, que quieren promover el cuidado del medioambiente. Se trata de un modelo de reciclaje que busca impulsar la economía circular, y de hecho el carro recolector, que se elaboró con plástico reciclado, recorre todo el pueblo para enseñar sobre el aprovechamiento del material sintético que, generalmente, es desechado en su primer uso.

Paula Jejen, Jesús Novoa, Yaneth Manotas (coordinadora del programa), Licenia Hoyos y Pablo Peñalosa son los encargados de visitar varias regiones para exponer sus proyectos que están siendo un ejemplo ambiental.

Vitrina artesanal

Artesanías de Colombia hará dos ferias artesanales en Cartagena para que expositores de distintas regiones del país puedan exhibir sus productos y avanzar en la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus. Los eventos serán desde el 13 hasta el 17 de abril en el centro comercial La Serrezuela y se podrán ver artesanos de Boyacá, Atlántico, Bolívar, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

Decisión salomónica

Willard Carroll Smith, Jr.​​, ​​ más conocido como Will Smith, es un actor, cómico, rapero, productor cinematográfico y productor discográfico estadounidense. - Foto: ap

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tomó la decisión de vetar de la ceremonia de los Premios Óscar durante diez años al reconocido actor Will Smith por la agresión contra el comediante Chris Rock en la más reciente alfombra roja. La decisión incluye el veto a cualquier actividad de la Academia, pero lo que no se sabía es que el actor había renunciado primero a esa membresía, por lo que no podrá haber más sanciones.

Además, la determinación tomada no impide que Smith sea nominado y premiado por su trabajo, pero sencillamente no acudiría a las ceremonias. En el mundo del espectáculo consideran que fue una decisión tardía y que solo buscó calmar los ánimos porque después de varios días sigue la polémica por lo ocurrido.