“La ministra es incapaz, negligente e irresponsable”: el senador Mauricio Gómez Amin se despacha sobre los Juegos Panamericanos y el gobierno Petro

SEMANA: Se están echando la culpa entre unos y otros por lo que pasó con los juegos Panamericanos. ¿Realmente qué significa que no se hagan en 2027?

MAURICIO GÓMEZ: Lo primero que hay que decir es que hay una única responsable en Colombia de este tema y es la ministra de Deporte. Astrid Rodríguez es una ministra irresponsable y negligente que demostró que poco sabe de la administración pública. Yo hablé con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y le pregunté si era un problema de caja y me dijo que no. Me contó que el Ministerio de Hacienda no recibió ningún requerimiento del Ministerio del Deporte por parte de la ministra Astrid. Por esa razón no se giró la plata que estaba ahí; es decir, sí se contaban con los recursos.

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, se había comprometido a liberar los 8 millones de dólares desde noviembre. | Foto: alexandra ruiz poveda-semana

SEMANA: ¿Y entonces qué pasó?

M.G.: Que a la ministra del Deporte le quedó grande la cartera y la organización de los juegos. Yo vengo advirtiendo desde agosto del año pasado cuando hice un debate en el Senado y la ministra hizo caso omiso a todo lo que le dijimos.

SEMANA: ¿Qué consecuencias tendrá esto que está ocurriendo?

M.G.: Esto tiene todas las consecuencias negativas: arranquemos por los deportistas, que están muy tristes porque los segundos juegos más importantes del mundo no se podrán realizar en nuestro país. Además, el presidente Petro le falla a la costa Caribe, una región donde ganó políticamente y esto para la costa era muy importante. Yo creo que era la oportunidad de darle a una región lo que no se le ha dado durante muchos años.

SEMANA: ¿Y qué pasará con la ministra Astrid?

M.G.: Hay tres opciones: la primera es que tenga vergüenza y que ella misma dé un paso al costado. La segunda es que el presidente Petro le pida la renuncia y que asuma su responsabilidad política en este hecho lamentable para el país o citar un debate de moción de censura donde varios partidos nos estamos poniendo de acuerdo para retirar del cargo a la señora ministra del Deporte.

SEMANA: Lo cierto es que Colombia queda muy mal parado en el mundo del deporte…

M.G.: Es que yo lo dije desde el año pasado, esto no era una cosa de Petro ni de Duque ni de nadie. Es el Estado de Colombia que dio su palabra ante 40 países y firmó un contrato. Un contrato le genera una responsabilidad a la persona que lo firma y se hizo en representación del Estado de Colombia. Hicimos el ridículo y es una vergüenza internacional lo que pasó con este hecho. No busquen más responsables, la única que debe asumir el error es Astrid Rodríguez y por eso debe irse del ministerio del Deporte.

Gómez manifiesta que el presidente Petro le falla a la costa Caribe, una región donde ganó políticamente. | Foto: Presidencia/Alexandra Ruiz

SEMANA: ¿No hay responsabilidad del presidente Gustavo Petro?

M.G.: Es un campanazo de alerta para el presidente Petro porque él les exigió a sus ministros ejecución y les dijo que quien no ejecutara se iba, esto es peor que no ejecutar porque es ser negligente ante la firma de un contrato que se debió cumplir.

SEMANA: ¿La ministra fue incapaz o negligente?

M.G.: La ministra es incapaz, negligente e irresponsable. Esos tres adjetivos definen su gestión en esa cartera. Le voy a contar una infidencia: yo me le acerqué a ella en pleno debate en agosto de 2023 y le dije que nos ayudara con este tema. Me respondió que eso no dependía de ella, sino del presidente Petro y de un trino de él. Eso no es una respuesta. Ella tenía la responsabilidad de hacerle entender a su presidente lo importantes que eran los juegos.

SEMANA: ¿Pero entonces el presidente Petro estaría al tanto de todo esto que ocurrió?

M.G.: Con la reacción que tuvo me doy cuenta de que la ministra le decía al presidente que todo estaba bien y resulta que nada estaba bien. El presidente Petro le pidió a su gabinete hacer todo lo posible para que los juegos no se vayan del país, por lo que creo que no estaba al tanto.

SEMANA: ¿Cabe un prevaricato contra la ministra?

M.G.: Yo les dejo eso a los organismos de control. Yo me enfoco en la responsabilidad política que como Congreso tenemos.

SEMANA: Como la plata apareció y dicen que está lista para girarla, ¿se salvarán los juegos en Colombia?