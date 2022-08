“No debe haber alarma por esta enfermedad”: Gina Tambini explica todo lo que debe saber sobre la viruela del mono

SEMANA: ¿Cuál es el panorama en la región de la viruela del mono?

GINA TAMBINI: Estamos viendo un incremento importante de contagios desde mayo y los casos reportados a nivel mundial este año ya son 27.814. Estos reportes son de 89 países. Hay notificación de algunos fallecimientos por la enfermedad. A nivel de la región de las Américas, este dato, con corte al 5 de agosto, son 9.562 casos en 24 países. En Colombia hay 84 casos reportados.

SEMANA: El coronavirus empezó de la misma manera, ¿estamos ante un escenario de una posible pandemia?

G.T.: Esta es una enfermedad que puede ser controlada con las medidas que tomamos. Eso lo ha enfatizado la Organización Mundial de la Salud por la vigilancia, la detección de casos y el control de esas infecciones. Entonces es un llamado para que los países puedan reforzar las directrices para vigilar y controlar las infecciones.

SEMANA: Nos explica que esta enfermedad se puede controlar. ¿Cómo se logra?

G.T.: La enfermedad se transmite de persona a persona, por todo el contacto de piel a piel y a través de las secreciones que eliminan estas lesiones. En cuanto la persona adquiere este virus, habrá fiebre en los primeros días, pueden salir manchas en manos, pies, la cara y la boca. Estas lesiones de piel van evolucionando de manchas a pápulas, pueden tener secreción y a través de ellas se da el contagio de persona a persona. El hecho de tener estas lesiones, obliga atención médica, deben hacerse la prueba de laboratorio para poder identificar si las lesiones son por este virus. En caso de que sí, debe haber un aislamiento porque esta enfermedad dura hasta 21 días y aunque las lesiones tengan costra, se puede seguir contagiando. El 99 por ciento de casos están ocurriendo en hombres jóvenes, sobre todo de los que se tiene información de una orientación sexual de ser gais, bisexuales. Hay que evitar ese comportamiento, evitar el número de parejas nuevas porque hay riesgo de transmisión.

SEMANA: ¿Es una enfermedad dolorosa?

G.T.: Si las lesiones están en áreas genitales o el recto, puede causar problemas serios y mucho dolor, pero en otras partes del cuerpo son lesiones de piel que van evolucionando hasta convertirse en costras y pueden ser tratadas de forma leve.

SEMANA: ¿A quiénes se les aplicará la vacuna?

G.T.: La indicación es que la vacuna debe ofrecerse a los contactos cercanos de un caso confirmado de esta viruela. La vacunación masiva no es requerida, ni se recomienda en este momento. Hay una limitación en términos de disponibilidad mundial de esta vacuna, aunque existe la posibilidad de que la OMS y la OPS, con los laboratorios, para que se puedan incrementar los lotes. Para los países de la región de las Américas ya se tiene el contacto y el compromiso con el laboratorio productor para la adquisición de las vacunas, Colombia ya ha expresado su interés y el país está incluido dentro de los países que recibirán el inmunizante.

SEMANA: En ese orden de ideas, ¿serán las autoridades de salud de Colombia quienes puedan revelar el número de dosis que tendría el país?

G.T.: Sí, es mejor, yo sé que está en marcha lo del grupo de expertos revisando en términos los datos tecnológicos, en los datos que se tienen de la población más vulnerable, que esté en más riesgo, cuántas dosis se requerirían y hemos tenido la primera solicitud en este momento ante este marco de dosis limitadas, pero ya nos han expresado también que tendrían interés de adquirir un número mayor.

SEMANA: ¿Cuántas dosis se requerirían?

G.T.: Dos, esta vacuna proviene del virus vaccinia y su administración es por una inyección subcutánea. La primera dosis se pone en el día cero y a las cuatro semanas, para las personas que no han recibido una vacunación contra la viruela anteriormente. Para las personas que fueron vacunadas contra la viruela, la indicación es recibir una sola dosis.

SEMANA: Entonces no debe existir alarma por esta enfermedad…

G.T.: No, no debe haber alarma por esta enfermedad y, como digo, es tratable y en la gran mayoría de casos no requiere hospitalización. Únicamente en casos de dolor severo.

SEMANA: ¿De qué laboratorio es la vacuna?

G.T.: En este momento hay vacunas que han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), esa es la vacuna que está adquiriendo el Fondo Rotatorio y es del laboratorio de Bavarian y el inmunizante es Kineo, que ya está aprobado para la prevención de la viruela.