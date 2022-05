Primer Plano del 29 de mayo, el día en que Colombia eligió un cambio

El presidente Iván Duque, como es tradición en los mandatarios, fue el encargado de abrir la elección presidencial de 2022. Su voto fue el primero en depositarse en la mesa número 1 de la Plaza de Bolívar, donde históricamente han votado los personajes más ilustres del país. Duque es el huésped número 60 de la Casa de Nariño y su sucesor será el 61 en la historia de Colombia.

Los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, desplegados por todo el país, están felices en Colombia. - Foto: Twitter @moeuecolombia22

Los 120 representantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, desplegados por todo el país, están felices en Colombia. La buena noticia para ellos es que podrán estar tres semanas más, por la segunda vuelta presidencial del 19 de junio. Aunque su trabajo les quita mucho tiempo por estar vigilando que todo el plan de garantías se aplique, los europeos han aprovechado para conocer las bellezas cafeteras.

Sin embargo, el eurodiputado español Javier López, jefe de la misión, es de los pocos que van y vienen cada dos semanas y confesó que “siempre es un placer llegar a Colombia”. Este martes, 31 de mayo, los observadores entregarán a las autoridades electorales y a las campañas presidenciales un informe preliminar con los resultados del trabajo de campo y algunas recomendaciones para que se apliquen en la elección final.

De la primera vuelta sobraron 17.583.608 tarjetas, - Foto:

Por ley, la Registraduría tiene que imprimir la totalidad de tarjetones del censo electoral (39.002.239), por lo que la destrucción del material que no se use es obligatoria. De la primera vuelta sobraron 17.583.608 tarjetas, que fueron anuladas y rotas para su destrucción total, con la finalidad de que no tengan un mal uso. Aunque dicen que la democracia no tiene precio, si más colombianos acudieran a las urnas se les sacaría provecho a estos kits electorales que terminan en la basura.

Astrólogo Daniel Daza - Foto: Instagram @danieldazatv

Santo Tomás decía que hasta no ver, no creer, y eso le pasó al astrólogo Daniel Daza, quien en diciembre de 2021 vaticinó que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasarían a segunda vuelta. En ese momento muchos no le creyeron porque el ingeniero no estaba en las cuentas presidenciales. Como el tolimense había predicho la muerte de Vicente Fernández, hubo quienes pidieron no perder de vista sus afirmaciones. Cinco meses después de las declaraciones, su premonición resultó cierta, aunque por ella denunció amenazas.