Una cucuteña fue galardonada como la mujer Cafam 2022

Claudia Yurley Quintero fue proclamada como la Mujer Cafam 2022 por su constante trabajo para rescatar a las mujeres de la explotación sexual a la que son sometidas. Esta cucuteña, de 41 años, atiende anualmente más de 550 casos con el objetivo de abolir la explotación sexual y la trata de personas en Colombia.

Las ironías de la política

Paloma Valencia Laserna abogada, política y líder de opinión colombiana. - Foto: lina otero

La senadora Paloma Valencia, reelecta para el periodo 2022-2026, reunió a cinco representantes a la Cámara que se quemaron en las pasadas elecciones y causaron sorpresa, pues su trabajo ha sido calificado como impecable y nadie tenía en sus cuentas que quedarían por fuera del Legislativo. Se trata de César Lorduy (Cambio Radical), Mauricio Toro (Verde), Juan Fernando Reyes (Liberal), José Daniel López (Cambio Radical) y Gabriel Santos (Centro Democrático).

Aunque se encuentran en orillas ideológicas diferentes, el trabajo de estos legisladores ha sido reconocido por sus propios compañeros, quienes no entienden las ironías de la política, ya que salen unos buenos y llegarán algunos que no saben ni cuántos departamentos tiene el país. En la foto faltaron muchos más, y a cuatro meses de dejar sus labores sienten guayabo por no haber triunfado en las urnas.

110 años de pura tinta

La Policía Nacional de Colombia ​ es un cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la seguridad pública de la República de Colombia. - Foto:

La Policía Nacional está de aniversario porque su revista institucional cumplió 110 años ininterrumpidos de estar al aire. Desde 1912 se han impreso 579 ediciones y allí se plasman los logros operacionales, los procesos de transformación, las historias de los policías y la protección animal que se inculca en el país.

En varias ediciones, como en las de 1990, se ha rendido homenaje en las portadas a hombres y mujeres que mueren en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.

Inversión para la ciencia

Tito José Crissien Borrero es un administrador de empresas y político colombiano, ​ ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el 4 de junio de 2021. - Foto: archivo particular

El Gobierno ha venido presentando los avances formulados por la Misión Internacional de Sabios, y, por eso, se anunció la inversión de 30 billones de pesos en los próximos diez años para promover la ciencia, la tecnología y la innovación.

El próximo martes el ministro de Ciencia, Tito Crissien, presentará los ocho ejes temáticos que serán la hoja de ruta para implementar los recursos destinados por el presidente Iván Duque.