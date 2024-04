Estos son hoy los mejores colegios y universidades del país

Existe consenso sobre la necesidad de fomentar la educación relacionada con STEM no solo de cara al mercado laboral de los estudiantes, sino para lograr el desarrollo como países. Sin embargo, en Colombia aún hay un gran rezago en este frente: solo el 35 por ciento de los universitarios estudian programas relacionados con STEM, a lo que se suma el hecho de que en ese porcentaje la minoría son mujeres, pese a ser la mitad de la población y su-perar en número la cantidad de hombres que estudian en las universidades.

Fernando Valenzuela, fundador de Global Impact EdTech Alliance y experto en educación en STEM, atribuye esta situación a temas culturales, así como a la estructura de la educación en el país. “Se tiene la idea de que las ingenierías no son para mujeres, pero sí las humanidades. También existe el estereotipo entre miles de estudiantes que dicen: ‘Mejor estudio pedagogía o psicología porque tiene menos matemática que una ingeniería’”. Agrega que el origen de ese rezago, que se refleja en la universidad y en la empleabilidad, está en la educación primaria, sobre todo entre las niñas y en las zonas más vulnerables y rurales. Lamenta que en esas etapas, cuando en los niños hay amor por la ciencia, curiosidad y ganas de experimentar, competencias básicas de STEM, se empiezan a perder a medida que avanzan en la educación y después ya son insalvables.

Los cinco mejores colegios, basados en sus resultados agregados de las Saber 11, son todos dirigidos por mujeres, quienes están convencidas de que el enfoque en STEM no solo es necesario, sino que es en parte responsable de sus buenos resultados.

Esperanza Rivas, rectora del colegio caleño bilingüe Diana Oese, asegura que la formación en STEM no solo es un tema académico, sino que ayuda para la vida. Por eso es clave integrarla con las acciones cotidianas.

En el caso de estos dos colegios, así como gran parte de las instituciones educativas en el país, se hace énfasis en la infraestructura necesaria para facilitar la ciencia y la tecnología, con computadores y buena conectividad a internet. Sin embargo, Fernando Valenzuela dice que más que conectividad y acceso a equipos de cómputo, que en países como Colombia tienen limitaciones, en especial a nivel rural, hay cosas que se pueden hacer desde la curiosidad y conectar la ciencia con problemas reales como los del campo. “En cierta medida, esto viene desde la época del siglo XVIII, cómo hacía ciencia la generación de Alexander von Humboldt. No tenía ninguna tecnología, pero hacía experimentos, hacía observación, hacía comparativos, medía cosas, y eso se puede hacer sin tecnología, motivando a los más pequeños”, precisa.

No obstante, ya entrando en el uso de la tecnología, este experto cree que existe una enorme incongruencia en América Latina, pues mientras las multinacionales de videojuegos y de entretenimiento consideran estratégicos a países como Colombia, México o Brasil por tener una población joven que constantemente está jugando o en redes sociales, los temas de educación solo representan 5 por ciento de ese contenido que están consumiendo. “Si la educación representara el 25 por ciento, todo cambiaría, y ahí surge la pregunta: ¿por qué será que para los del entretenimiento y las redes sociales los jóvenes de América Latina son estratégicos y no lo son para las empresas de educación?”. En su concepto, la respuesta está en que la educación en estos países se sigue manteniendo aleja-da de las redes sociales y de las aplicaciones, porque consideran que no son válidas o legítimas para educar.