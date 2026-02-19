Bogotá ofrece nuevas vacantes de empleo esta semana: postúlese aquí

Nuevas oportunidades laborales se abrieron esta semana en Bogotá, ciudad que concentra una parte significativa de la actividad empresarial del país y que se mantiene como uno de los principales focos de contratación a nivel nacional.
La capital reúne sedes corporativas, empresas nacionales e internacionales y un ecosistema productivo diverso que impulsa de manera constante la generación de empleo formal. Esa dinámica convierte a la capital colombiana en un punto clave para quienes buscan vincularse al mercado laboral o dar un paso adelante en su trayectoria profesional.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como gestión humana, ingeniería, salud, administración, tecnología, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Director regional gestión humana – Seguridad Atlas
Salario: 7.003.000 a 8.403.000
Como director regional de gestión humana, tendrá la oportunidad de impactar significativamente en la organización, liderando iniciativas que fomenten la cultura de innovación y colaboración.
Responsabilidades:
- Liderar la estrategia de recursos humanos en la macrorregión.
- Desarrollar e implementar políticas de gestión del talento.
- Supervisar el cumplimiento de objetivos organizacionales.
- Fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como director regional de gestión humana o cargos similares.
- Conocimiento avanzado en legislación laboral y estrategias de recursos humanos.
- Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y multicultural.
- Preferible con experiencia en manejo sindical.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Practicante de Ingeniería Ambiental – Recaudo Bogotá
Salario: 1.700.000
El practicante de ingeniería ambiental desempeñará un papel crucial en la implementación de iniciativas que alineen las operaciones con los objetivos de desarrollo sostenible.
Responsabilidades:
- Apoyar en la gestión de residuos y reciclaje en las instalaciones.
- Colaborar con el equipo en iniciativas de sostenibilidad y eficiencia energética.
- Realizar análisis de impacto ambiental y presentar informes.
- Participar en la planificación y ejecución de proyectos ambientales.
Requerimientos:
- Estudiante de último semestre en Ingeniería Ambiental.
- Interés demostrado en prácticas de sostenibilidad y gestión ambiental.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicar ideas de manera efectiva.
- Disponibilidad para realizar prácticas a tiempo completo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería hospitalización – Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización de adultos en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos oncológicos o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Gestor de sede – Compensar
Salario: 6.158.600
El objetivo del rol es garantizar la adecuada operación de las sedes mediante una gestión integral, oportuna y estratégica, asegurando el cumplimiento de la promesa de valor al cliente, los retos organizacionales y la normativa vigente.
Responsabilidades:
- Coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios de la sede.
- Implementar y cumplir los retos estratégicos definidos por la organización.
- Gestionar los recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo.
- Garantizar estándares de calidad, seguridad y experiencia de servicio.
- Optimizar los recursos financieros, maximizando ingresos y eficiencia.
- Liderar y potenciar el desarrollo del talento humano, impulsando el logro de metas estratégicas.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en administración de personal, gestión de instalaciones y atención al cliente.
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos de domingo a domingo (44 horas semanales).
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de infraestructura de TI – Homecenter
Salario: A convenir
Como analista de infraestructura, su misión será garantizar que la infraestructura funcione de manera óptima, apoyando el crecimiento y expansión de la empresa.
Responsabilidades:
- Monitorear y mantener la infraestructura de TI para asegurar su desempeño óptimo.
- Implementar soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y seguridad de la infraestructura.
- Colaborar con equipos multifuncionales para integrar nuevas tecnologías.
- Diagnosticar y resolver problemas técnicos con rapidez y precisión.
- Documentar procesos y procedimientos para garantizar la continuidad del servicio.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como analista de infraestructura especialista en infraestructura o ingeniero de infraestructura.
- Conocimiento profundo en redes, servidores y almacenamiento.
- Experiencia en la gestión de entornos de nube como Administrator Cloud Infrastructure.
- Habilidades en scripting y automatización de tareas.
- Capacidad para trabajar en un entorno de equipo dinámico y multifuncional.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.