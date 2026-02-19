Bogotá ofrece nuevas vacantes de empleo esta semana: postúlese aquí

Nuevas oportunidades laborales se abrieron esta semana en Bogotá, ciudad que concentra una parte significativa de la actividad empresarial del país y que se mantiene como uno de los principales focos de contratación a nivel nacional.

La capital reúne sedes corporativas, empresas nacionales e internacionales y un ecosistema productivo diverso que impulsa de manera constante la generación de empleo formal. Esa dinámica convierte a la capital colombiana en un punto clave para quienes buscan vincularse al mercado laboral o dar un paso adelante en su trayectoria profesional.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como gestión humana, ingeniería, salud, administración, tecnología, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Director regional gestión humana – Seguridad Atlas

Salario: 7.003.000 a 8.403.000

Como director regional de gestión humana, tendrá la oportunidad de impactar significativamente en la organización, liderando iniciativas que fomenten la cultura de innovación y colaboración.

Responsabilidades:

Liderar la estrategia de recursos humanos en la macrorregión.

Desarrollar e implementar políticas de gestión del talento.

Supervisar el cumplimiento de objetivos organizacionales.

Fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director regional de gestión humana o cargos similares.

Conocimiento avanzado en legislación laboral y estrategias de recursos humanos.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y multicultural.

Preferible con experiencia en manejo sindical.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante de Ingeniería Ambiental – Recaudo Bogotá

Salario: 1.700.000

El practicante de ingeniería ambiental desempeñará un papel crucial en la implementación de iniciativas que alineen las operaciones con los objetivos de desarrollo sostenible.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de residuos y reciclaje en las instalaciones.

Colaborar con el equipo en iniciativas de sostenibilidad y eficiencia energética.

Realizar análisis de impacto ambiental y presentar informes.

Participar en la planificación y ejecución de proyectos ambientales.

Requerimientos:

Estudiante de último semestre en Ingeniería Ambiental.

Interés demostrado en prácticas de sostenibilidad y gestión ambiental.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicar ideas de manera efectiva.

Disponibilidad para realizar prácticas a tiempo completo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajos en Bogotá con sueldos entre 4 y 7 millones: revise aquí las ofertas

Auxiliar de enfermería hospitalización – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización de adultos en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos oncológicos o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor de sede – Compensar

Salario: 6.158.600

El objetivo del rol es garantizar la adecuada operación de las sedes mediante una gestión integral, oportuna y estratégica, asegurando el cumplimiento de la promesa de valor al cliente, los retos organizacionales y la normativa vigente.

Responsabilidades:

Coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios de la sede.

Implementar y cumplir los retos estratégicos definidos por la organización.

Gestionar los recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo.

Garantizar estándares de calidad, seguridad y experiencia de servicio.

Optimizar los recursos financieros, maximizando ingresos y eficiencia.

Liderar y potenciar el desarrollo del talento humano, impulsando el logro de metas estratégicas.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 2 años en administración de personal, gestión de instalaciones y atención al cliente.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos de domingo a domingo (44 horas semanales).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de infraestructura de TI – Homecenter

Salario: A convenir

Como analista de infraestructura, su misión será garantizar que la infraestructura funcione de manera óptima, apoyando el crecimiento y expansión de la empresa.

Responsabilidades:

Monitorear y mantener la infraestructura de TI para asegurar su desempeño óptimo.

Implementar soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y seguridad de la infraestructura.

Colaborar con equipos multifuncionales para integrar nuevas tecnologías.

Diagnosticar y resolver problemas técnicos con rapidez y precisión.

Documentar procesos y procedimientos para garantizar la continuidad del servicio.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como analista de infraestructura especialista en infraestructura o ingeniero de infraestructura.

Conocimiento profundo en redes, servidores y almacenamiento.

Experiencia en la gestión de entornos de nube como Administrator Cloud Infrastructure.

Habilidades en scripting y automatización de tareas.

Capacidad para trabajar en un entorno de equipo dinámico y multifuncional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.