Boyacá concentra nuevas vacantes de empleo: estos son los perfiles más buscados

El mercado laboral en Boyacá muestra señales de crecimiento con la apertura de nuevas vacantes en diferentes municipios del departamento. Empresas de sectores clave están fortaleciendo sus equipos de trabajo para atender la demanda operativa y productiva que se proyecta en los primeros meses del año, lo que se traduce en oportunidades laborales para residentes de la región.

Este movimiento responde al crecimiento de actividades industriales, comerciales y de servicios, así como al desarrollo de proyectos regionales que requieren personal calificado y con disponibilidad inmediata.

Para quienes buscan empleo en la zona, estas oportunidades representan una alternativa para vincularse laboralmente sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país, fortaleciendo el empleo local y aportando al desarrollo económico del departamento.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

¡Gran convocatoria laboral abierta! Foto: Getty Images

Cajero supernumerario – Sogamoso

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

En este cargo será parte de una compañía reconocida por su excelencia y cultura laboral envidiable.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.

Procesar pagos mediante diversos medios (tarjetas, transferencias, etc.).

Brindar información sobre productos y servicios bancarios.

Mantener registros precisos de operaciones diarias.

Requerimientos:

Estudiante de primeros semestres en carreras administrativas o financieras.

Experiencia previa manejando medios de pago.

Excelente servicio al cliente.

Habilidades matemáticas básicas.

¡Postúlese aquí!

Asesor(a) de ventas – Tunja

Empresa: Medipiel

Salario: 1.423.500 a 2.200.000

Si tiene habilidades como asesor punto de venta y le motiva ofrecer un servicio de calidad, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes de manera experta.

Implementar el protocolo de servicio y presentación personal.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir con el horario asignado puntualmente.

Manejar caja y sistemas de facturación e inventario (POS y comercial).

Propiciar un buen ambiente laboral.

Custodiar y manejar el dinero de la tienda.

Utilizar herramientas de apoyo como mensajería y sistemas de crédito.

Realizar inventarios de producto semanalmente.

Recibir producto cuando sea necesario.

Mantener la limpieza del punto de venta, bodega y baños.

Ordenar estanterías y cajones.

Implementar campañas visuales según instrucciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en atención al cliente o ventas.

Conocimiento básico de sistemas POS.

Habilidades de comunicación efectivas.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para horarios flexibles.

¡Postúlese aquí!

Representante de ventas – Tunja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Si es una persona motivada, con excelente presentación personal y actitud positiva, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Organizar y ejecutar planes de ventas.

Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.

Asegurar el cumplimiento de cuotas mensuales.

Responder a los requerimientos de los clientes.

Brindar información precisa de marketing.

Requerimientos:

Bachiller preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.

Experiencia mínima de dos años en ventas TAT.

Experiencia en servicio al cliente para productos de consumo masivo.

Manejo del canal T.A.T. y medición de indicadores.

Poseer motocicleta con documentación al día.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas – Duitama

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Únase al equipo como ejecutivo de ventas, donde su habilidad para cultivar relaciones y ejecutar estrategias impactará directamente en el crecimiento y en la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para alcanzar los objetivos comerciales.

Gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes actuales y potenciales.

Realizar seguimiento a las oportunidades de negocio y cerrar acuerdos comerciales.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.

Participar en reuniones de equipo y aportar ideas innovadoras para mejorar el proceso de ventas.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ejecutivo de ventas, representante de ventas o ejecutivo comercial.

Habilidad para desarrollar relaciones comerciales efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Conocimiento del mercado local en Duitama, Boyacá.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.