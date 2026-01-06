EMPLEO

Boyacá concentra nuevas vacantes de empleo: estos son los perfiles más buscados

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

6 de enero de 2026, 5:06 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

El mercado laboral en Boyacá muestra señales de crecimiento con la apertura de nuevas vacantes en diferentes municipios del departamento. Empresas de sectores clave están fortaleciendo sus equipos de trabajo para atender la demanda operativa y productiva que se proyecta en los primeros meses del año, lo que se traduce en oportunidades laborales para residentes de la región.

Este movimiento responde al crecimiento de actividades industriales, comerciales y de servicios, así como al desarrollo de proyectos regionales que requieren personal calificado y con disponibilidad inmediata.

Para quienes buscan empleo en la zona, estas oportunidades representan una alternativa para vincularse laboralmente sin necesidad de trasladarse a otras regiones del país, fortaleciendo el empleo local y aportando al desarrollo económico del departamento.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Finanzas

Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

Finanzas

Empresas en Bogotá buscan personal: estas son las oportunidades disponibles

Consumo inteligente

¿Por qué la educación financiera siempre llega tarde?

Impuestos

Predial en Bogotá: este es el camino que debe seguir para declarar y pagar el impuesto

Consumo inteligente

Colpensiones entrega información crucial para el proceso pensional en 2026

Consumo inteligente

Reconocido supermercado colombiano anuncia jornada de liquidación de hasta 70% de descuento

Finanzas

Oportunidades laborales en Medellín: revise las ofertas activas

Turismo

Viajera española reveló el destino de Colombia que desea conocer este 2026; usuarios le aconsejan cambiar de “pinta”

Turismo

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá con el nombre más largo, un destino con historia y tradición

Creativo
¡Gran convocatoria laboral abierta! Foto: Getty Images

Cajero supernumerario – Sogamoso

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

En este cargo será parte de una compañía reconocida por su excelencia y cultura laboral envidiable.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes de manera amable y eficiente.
  • Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.
  • Procesar pagos mediante diversos medios (tarjetas, transferencias, etc.).
  • Brindar información sobre productos y servicios bancarios.
  • Mantener registros precisos de operaciones diarias.

Requerimientos:

  • Estudiante de primeros semestres en carreras administrativas o financieras.
  • Experiencia previa manejando medios de pago.
  • Excelente servicio al cliente.
  • Habilidades matemáticas básicas.

¡Postúlese aquí!

Asesor(a) de ventas – Tunja

Empresa: Medipiel

Salario: 1.423.500 a 2.200.000

Si tiene habilidades como asesor punto de venta y le motiva ofrecer un servicio de calidad, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes de manera experta.
  • Implementar el protocolo de servicio y presentación personal.
  • Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.
  • Cumplir con el horario asignado puntualmente.
  • Manejar caja y sistemas de facturación e inventario (POS y comercial).
  • Propiciar un buen ambiente laboral.
  • Custodiar y manejar el dinero de la tienda.
  • Utilizar herramientas de apoyo como mensajería y sistemas de crédito.
  • Realizar inventarios de producto semanalmente.
  • Recibir producto cuando sea necesario.
  • Mantener la limpieza del punto de venta, bodega y baños.
  • Ordenar estanterías y cajones.
  • Implementar campañas visuales según instrucciones.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en atención al cliente o ventas.
  • Conocimiento básico de sistemas POS.
  • Habilidades de comunicación efectivas.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Disponibilidad para horarios flexibles.

¡Postúlese aquí!

Vacantes para conductores en Colombia: oportunidades disponibles hoy

Representante de ventas – Tunja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Si es una persona motivada, con excelente presentación personal y actitud positiva, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Organizar y ejecutar planes de ventas.
  • Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.
  • Asegurar el cumplimiento de cuotas mensuales.
  • Responder a los requerimientos de los clientes.
  • Brindar información precisa de marketing.

Requerimientos:

  • Bachiller preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.
  • Experiencia mínima de dos años en ventas TAT.
  • Experiencia en servicio al cliente para productos de consumo masivo.
  • Manejo del canal T.A.T. y medición de indicadores.
  • Poseer motocicleta con documentación al día.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas – Duitama

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Únase al equipo como ejecutivo de ventas, donde su habilidad para cultivar relaciones y ejecutar estrategias impactará directamente en el crecimiento y en la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias de ventas efectivas para alcanzar los objetivos comerciales.
  • Gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes actuales y potenciales.
  • Realizar seguimiento a las oportunidades de negocio y cerrar acuerdos comerciales.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar la satisfacción del cliente.
  • Participar en reuniones de equipo y aportar ideas innovadoras para mejorar el proceso de ventas.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como ejecutivo de ventas, representante de ventas o ejecutivo comercial.
  • Habilidad para desarrollar relaciones comerciales efectivas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Conocimiento del mercado local en Duitama, Boyacá.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Panorámica de Cartagena

Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

Los cargos son para la ciudad de Medellín y Bogotá.

Boyacá concentra nuevas vacantes de empleo: estos son los perfiles más buscados

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Empresas en Bogotá buscan personal: estas son las oportunidades disponibles

Juan Suárez

¿Por qué la educación financiera siempre llega tarde?

La financiación de infraestructura vial es uno de los rubros que se atiende con el impuesto predial. Asimismo, las mejoras que se hagan en ese frente impactan el valor de los predios. Aún no está definida el alza que tendrá este gravamen en ciudades como Bogotá.

Predial en Bogotá: este es el camino que debe seguir para declarar y pagar el impuesto

Este año, unos 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y que están a más de diez años de la jubilación, se han pasado a Colpensiones, agravando el pasivo pensional de la entidad.

Colpensiones entrega información crucial para el proceso pensional en 2026

Economia

Reconocido supermercado colombiano anuncia jornada de liquidación de hasta 70% de descuento

Medellín.

Oportunidades laborales en Medellín: revise las ofertas activas

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.

Colombia inicia el año con nuevas oportunidades de empleo formal

Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.

Comience la semana con empleo: vacantes activas para aplicar hoy

Noticias Destacadas