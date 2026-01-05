Vacantes para conductores en Colombia: oportunidades disponibles hoy

La industria del transporte continúa siendo una pieza clave para el funcionamiento de la economía en Colombia, y por ello las empresas mantienen abiertas múltiples vacantes para conductores en distintas regiones del país. Desde la distribución de mercancías hasta la movilidad de personas, estos perfiles resultan indispensables para garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los servicios.

Actualmente, las oportunidades disponibles hoy responden a la necesidad de cubrir turnos operativos y atender el aumento en la demanda logística y comercial. Se requieren conductores para vehículos livianos y pesados, transporte urbano, reparto, mensajería y servicios especializados.

Para quienes se desempeñan en este oficio, estas vacantes representan una alternativa de estabilidad laboral y acceso a ingresos constantes, además de prestaciones legales y, en algunos casos, beneficios adicionales como bonificaciones por desempeño, auxilios de transporte o contratos a término indefinido.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Transportador/a entregador/a – Medellín

Empresa: Colombina

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Como parte del equipo, será un pilar fundamental en el área de logística, contribuyendo directamente a los objetivos de eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

Confirmar las entregas mediante el uso del smartphone y la aplicación SmartQuick.

Velar por el buen uso, cuidado y conservación de los activos asignados.

Cumplir con la normativa legal vigente y los lineamientos del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial).

Entregar correctamente los productos según la factura de venta, asegurando la satisfacción del cliente.

Realizar el recaudo de facturas de contado en las cuentas bancarias autorizadas y gestionar firmas y sellos correspondientes.

Requerimientos:

Experiencia previa como transportador/a entregador/a o roles similares como repartidor/a o entregador/a

Licencia de conducción vigente C1 o C2

Conocimiento de rutas y zonas locales.

Habilidad para manejar y solucionar problemas en ruta.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Conductor de vehículo articulado para rutas nacionales – Guarne

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este cargo será el encargado de asegurar que la mercancía y materia prima llegue a su destino a nivel nacional de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

Transportar mercancía y materia prima a nivel nacional.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de la organización y la legislación vigente.

Realizar mantenimiento básico a los vehículos, incluyendo revisión de aceite y agua, limpieza interna y mantenimiento de neumáticos.

Requerimientos:

Educación mínima: Básica primaria.

Mínimo 2 años de experiencia en el transporte de mercancía a nivel nacional.

Licencia C3 vigente.

Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Conductor distribuidor TAT con licencia C1 – Medellín y Bogotá

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Job&Talent Colombia está en búsqueda de conductores vendedores para el canal TAT, comprometidos con el cumplimiento de rutas, ventas y servicio al cliente.

Responsabilidades:

Distribuir y entregar productos en los puntos de venta asignados (tiendas, supermercados, etc.) siguiendo la ruta establecida.

Realizar venta directa en canal TAT, garantizar facturación correcta y manejo de dinero.

Cumplir con la ruta asignada, horarios y estándares de servicio.

Conducir de manera segura, preventiva y responsable, cuidando el vehículo asignado.

Brindar atención cordial a los clientes, resolver inquietudes y promover los productos de la compañía.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Experiencia mínima de 6 meses en conducción de vehículos de entrega (NPR, NHR, Changan, Nissan, entre otros).

Conocimientos en servicio al cliente y recaudo de dinero.

Licencia C1.

Conductor C2 – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como conductor C2, será responsable de la entrega segura y puntual de mercancías, siempre cumpliendo con las normativas de tránsito vigentes.

Responsabilidades:

Operar vehículos de transporte público de carga de manera segura.

Cumplir con las normativas de tránsito y seguridad vial.

Asegurar la carga correcta y su entrega oportuna.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Reportar incidencias o desperfectos mecánicos al supervisor.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 vigente y sin comparendos.

Experiencia mínima de 1 año en conducción de vehículos de carga.

Conocimiento de las normativas de tránsito.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

