Empleo en recursos humanos: revise las vacantes activas en Colombia

El área de recursos humanos continúa ganando protagonismo en las organizaciones colombianas, en un contexto donde atraer, desarrollar y retener talento se ha convertido en un factor clave para la competitividad empresarial. Las compañías están fortaleciendo sus equipos de gestión humana para responder a retos como la transformación digital, el bienestar laboral, la cultura organizacional y el cumplimiento normativo.

Actualmente, se encuentran abiertas múltiples vacantes dirigidas a profesionales de recursos humanos con distintos niveles de experiencia, desde cargos operativos y analíticos hasta posiciones estratégicas y de liderazgo. Estas oportunidades se distribuyen en varias regiones del país lo que amplía las opciones para quienes buscan crecimiento profesional en este campo.

Para aumentar las posibilidades de éxito en los procesos de selección, se recomienda a los candidatos contar con una hoja de vida actualizada, resaltar habilidades como la comunicación efectiva, la capacidad de análisis, la confidencialidad y el manejo de herramientas digitales, así como demostrar conocimiento en temas de legislación laboral y gestión del talento.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes abiertas.

Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales. Foto: Stock

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de recursos humanos – Cartagena

Empresa: Confidencial

Salario: 3.500.000

Como responsable de recursos humanos, será el encargado de coordinar los procesos de talento humano en la región, asegurando la continuidad operativa y el cumplimiento de las políticas de la empresa.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de selección y contratación de personal.

Gestionar novedades de nómina, incapacidades y retiros.

Acompañar a jefes y administradores en temas disciplinarios y de desempeño.

Mantener actualizados los registros y documentación del personal.

Asegurar el cumplimiento de políticas de la compañía.

Soportar procesos operativos y administrativos de talento humano.

Requerimientos:

Experiencia en recursos humanos o roles administrativos similares.

Conocimiento básico de nómina y contratación.

Habilidades de organización y comunicación.

Capacidad de soporte al cliente interno.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de recursos humanos – Santa Marta

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: 3.500.000

Este rol, también conocido como supervisor de recursos humanos o encargado de recursos humanos, es vital para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de políticas organizacionales en la región.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de selección y contratación de personal.

Gestionar novedades de nómina incapacidades y retiros.

Acompañar a jefes y administradores en temas disciplinarios y de desempeño.

Mantener actualizados los soportes y registros del personal.

Asegurar cumplimiento de políticas de la compañía.

Soportar procesos operativos y administrativos de talento humano.

Requerimientos:

Experiencia en recursos humanos o roles administrativos similares.

Conocimiento básico de nómina contratación y manejo de novedades.

Excelentes habilidades de organización y comunicación.

Capacidad para ofrecer soporte al cliente interno.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante recursos humanos – Cajicá

Empresa: Groupe SEB Andean

Salario: A convenir

En Groupe SEB Andean, están en búsqueda de un practicante de recursos humanos que esté en su último semestre de psicología y desee unirse al equipo a través de un contrato de aprendizaje.

Responsabilidades:

Apoyar en los procesos de selección de personal.

Colaborar en la organización de capacitaciones para empleados.

Participar en el desarrollo de programas de bienestar laboral.

Asistir en la gestión de documentación de recursos humanos.

Contribuir en iniciativas de desarrollo profesional de empleados.

Requerimientos:

Cursar el último semestre de psicología.

Interés en el área de Recursos Humanos.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

