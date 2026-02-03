Empleo en recursos humanos: empresas buscan personal, revise las vacantes aquí

El sector de recursos humanos sigue consolidándose como un eje estratégico dentro de las organizaciones, al ser clave para la atracción, el desarrollo y la retención del talento. En un mercado laboral cada vez más competitivo, las empresas han fortalecido sus equipos de gestión humana para responder a los desafíos de formación y bienestar laboral.

Esta relevancia se refleja en la cantidad de oportunidades disponibles. Actualmente, hay más de 3.000 vacantes activas en esta área en distintas regiones del país, lo que evidencia una demanda sostenida de profesionales y personal de apoyo para acompañar los procesos internos de las compañías.

¿Qué perfiles están buscando las empresas?

Las convocatorias abiertas abarcan distintos niveles de experiencia, lo que permite la participación tanto de perfiles con trayectoria como de personas que buscan una oportunidad para crecer dentro del área. En muchos casos, los procesos de selección priorizan habilidades relacionadas con la comunicación, la organización y la gestión de personas.

Para conocer todas las ofertas disponibles, los interesados deben ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse de manera gratuita, completar su perfil profesional y luego postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas.

Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales. Foto: Stock

Analista de performance y cultura – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

¿Le apasiona mejorar el desempeño de las personas y contribuir a una cultura organizacional vibrante? Habi busca un analista de performance y cultura que pueda combinar su experiencia en recursos humanos con un enfoque innovador para transformar el entorno laboral.

Responsabilidades:

Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.

Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.

Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.

Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación efectiva, persuasión y creatividad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de gestión humana – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Este rol es crucial para garantizar que las afiliaciones, contratos y soportes estén digitalizados y listos el mismo día de la vinculación.

Responsabilidades:

Gestionar las afiliaciones de seguridad social para nuevos empleados.

Digitalizar contratos y otrosíes para asegurar la disponibilidad inmediata de documentos.

Organizar y manejar archivos masivos de documentación.

Colaborar con el equipo de Recursos Humanos para asegurar el cumplimiento de procesos de vinculación.

Mantener la precisión y actualización de los registros de personal.

Requerimientos:

Tecnólogo en Gestión Humana o afines.

Experiencia de mínimo 1 año en el manejo de afiliaciones de seguridad social, habilidad para gestionar y organizar archivos masivos.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.

Excelentes habilidades organizativas y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de gestión humana – Cartagena

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para alinear las estrategias de talento con los objetivos generales de la empresa, facilitando el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de gestión del talento alineadas con los objetivos de la empresa.

Liderar el equipo de recursos humanos para garantizar procesos eficientes y efectivos.

Promover un ambiente laboral positivo y productivo.

Coordinar programas de desarrollo y capacitación para el personal.

Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de recursos humanos.

Requerimientos:

Título profesional en administración, psicología o áreas afines.

Experiencia comprobada como jefe de gestión humana o en roles como director de recursos humanos, gerente de recursos humanos.

Conocimiento en desarrollo organizacional y gestión del talento.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y en constante cambio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador(a) de gestión humana – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Este rol es crucial para el éxito del área de gestión humana, ya que su impacto positivo fortalecerá la cultura organizacional y mejorará la experiencia de los empleados.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de gestión humana alineadas con los objetivos de Medipiel.

Liderar proyectos de mejora continua en procesos de Recursos Humanos.

Promover y fortalecer la cultura organizacional a través de programas de bienestar y desarrollo.

Gestionar el ciclo de vida del empleado desde la contratación hasta la desvinculación.

Actuar como enlace principal entre la dirección y los empleados para asegurar la comunicación efectiva de políticas y procedimientos.

Requerimientos:

Título profesional en psicología, administración de empresas, administración de gestión humana o afines.

Experiencia mínima de 4 años en roles similares como coordinador de gestión humana o coordinador de recursos humanos.

Conocimiento avanzado en estrategias de desarrollo organizacional y gestión del talento.

Habilidades comprobadas en liderazgo de equipos y gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de talento humano – Bogotá D.C.

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

Como especialista en recursos humanos, tendrá la oportunidad de crecer y aprender en un entorno dinámico y colaborativo, donde la cultura de trabajo se basa en la innovación, el respeto y el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de atracción y retención de talento.

Realizar procesos de selección y reclutamiento efectivos.

Colaborar en el diseño e implementación de programas de capacitación y desarrollo.

Monitorear y evaluar el desempeño del personal proponiendo mejoras continuas.

Contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional a través de iniciativas de talento humano.

Requerimientos:

Título profesional en psicología, administración de empresas o afines.

Experiencia mínima de 1 año como analista de talento humano en el sector salud.

Conocimiento en procesos de reclutamiento y selección.

Habilidades en desarrollo organizacional y gestión del cambio.

Capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades comunicativas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.