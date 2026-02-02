EMPLEO

Medellín tiene más de 26 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

Oportunidades abiertas para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

2 de febrero de 2026, 9:55 p. m.
Trabajo sí hay en Medellín
Trabajo sí hay en Medellín Foto: Stock

La capital antioqueña sigue posicionándose como una de las ciudades con mayor dinamismo en el mercado laboral del país. Actualmente, la capital antioqueña registra más de 26 mil vacantes activas, una cifra que refleja el movimiento de contratación y la necesidad de atraer talento en distintos sectores de la economía.

Esta oferta de empleo representa una oportunidad para personas que buscan vincularse laboralmente, cambiar de trabajo o retomar su vida profesional. Las convocatorias se encuentran en distintas etapas de selección, permitiendo a los candidatos postularse de manera inmediata a procesos que ya están en marcha.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ventas, administración, economía, gestión humana e ingenierías, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.



Creativo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para impulsar el cumplimiento de los objetivos y asegurar la satisfacción del cliente en cada interacción.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.
  • Realizar ventas efectivas para alcanzar objetivos comerciales.
  • Mantener el área de ventas ordenada y atractiva para los clientes.
  • Participar en la gestión del inventario y reabastecimiento de productos.
  • Brindar soporte postventa y resolver consultas de clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como vendedor, asesor de ventas o ejecutivo de ventas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.
  • Conocimiento básico en productos de hogar y mejoras del hogar es un plus.

¡Postúlese aquí!

Analista de emprendimiento

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en emprendimiento, tendrá la oportunidad de impulsar el crecimiento de startups, colaborando con un equipo motivado que valora la creatividad y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de innovación para apoyar el crecimiento de nuevos emprendimientos.
  • Coordinar y liderar talleres de capacitación para emprendedores.
  • Colaborar en la evaluación y selección de proyectos para incubación.
  • Fomentar la colaboración entre estudiantes y profesionales del ecosistema emprendedor.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración, Economía o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles de analista de emprendimiento o especialista en emprendimiento.
  • Conocimiento en metodologías de innovación y desarrollo de negocios.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

¡Postúlese aquí!

Febrero llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

Ejecutivo preferente

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una pasión por el sector financiero y cumple con los requisitos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
  • Ofrecer asesoría financiera personalizada.
  • Promocionar productos y servicios financieros.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.
  • Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

  • Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Experiencia de 2 años en el sector financiero.
  • Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
  • Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

¡Postúlese aquí!

Coordinador de gestión humana

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para el éxito del área de gestión humana, ya que su impacto positivo fortalecerá la cultura organizacional y mejorará la experiencia de los empleados.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de gestión humana alineadas con los objetivos de Medipiel.
  • Liderar proyectos de mejora continua en procesos de recursos humanos.
  • Promover y fortalecer la cultura organizacional a través de programas de bienestar y desarrollo.
  • Gestionar el ciclo de vida del empleado desde la contratación hasta la desvinculación.
  • Actuar como enlace principal entre la dirección y los empleados para asegurar la comunicación efectiva de políticas y procedimientos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología Administración de Empresas, Administración de Gestión Humana o afines.
  • Experiencia mínima de 4 años en roles similares como coordinador de gestión humana o coordinador de recursos humanos.
  • Conocimiento avanzado en estrategias de desarrollo organizacional y gestión del talento.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo de equipos y gestión de proyectos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¡Postúlese aquí!

Analista de proyectos

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Offcorss busca una persona estructurada y curiosa, con mentalidad innovadora, que disfrute acompañar a líderes y equipos, fortalecer capacidades internas y hacer que los proyectos estratégicos avancen de manera efectiva.

Responsabilidades:

  • Acompañar a líderes y equipos en la ejecución de proyectos estratégicos e iniciativas de innovación.
  • Implementar y asegurar la aplicación de metodologías, herramientas y buenas prácticas de gestión de proyectos.
  • Facilitar espacios de trabajo para la resolución creativa de problemas y la mejora continua.
  • Identificar oportunidades de optimización de procesos y proponer soluciones innovadoras.
  • Hacer seguimiento al avance de los proyectos, apoyando la toma de decisiones.
  • Articular alianzas con actores del ecosistema de innovación (universidades, centros de investigación).

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería, Administración, Gestión de Proyectos o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en gestión de proyectos, innovación o mejora continua.
  • Conocimiento en metodologías de gestión de proyectos (ágiles y/o tradicionales).
  • Experiencia acompañando equipos y líderes en la ejecución de iniciativas.
  • Capacidad para estructurar, facilitar y hacer seguimiento a proyectos.
  • Habilidades de comunicación, análisis y trabajo colaborativo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

