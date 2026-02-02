Febrero llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

El mes de febrero comienza con oportunidades laborales activas para quienes continúan en la búsqueda de empleo. Durante este periodo, múltiples empresas mantienen abiertas sus convocatorias, permitiendo a los candidatos postularse a procesos que ya se encuentran en marcha.

Las ofertas vigentes reflejan la necesidad de fortalecer equipos de trabajo en diferentes áreas, lo que amplía el abanico de opciones para personas con distintos perfiles y trayectorias laborales. Esta dinámica resulta clave para quienes buscan incorporarse al mercado laboral en las primeras semanas del año.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, facturación, atención al cliente y recursos humanos, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar de ventas – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Si es un profesional apasionado por las ventas y el sector agroindustrial, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Apoyar en el proceso de comercialización de insumos agroindustriales.

Garantizar la atención fluida y eficiente a los clientes.

Gestionar y optimizar las bases de datos de ventas en Excel.

Colaborar con el equipo comercial para alcanzar los objetivos de ventas.

Participar en la planificación y ejecución de estrategias de ventas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en roles como auxiliar de ventas o asistente comercial.

Conocimientos avanzados de Excel y herramientas de gestión.

Habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Interés por el sector agroindustrial y sus dinámicas.

¡Aplique acá!

Asistente administrativo caja y facturación – Envigado

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Como coordinador de facturación en el centro veterinario CES, será esencial para el éxito del proceso de atención y facturación.

Responsabilidades:

Gestionar y procesar los pagos de los clientes de manera eficiente.

Mantener actualizada la documentación de facturación y recaudo.

Atender consultas y solicitudes de los clientes con amabilidad y profesionalismo.

Colaborar con el equipo para optimizar los procesos administrativos.

Asegurar la precisión en los registros de caja y balances diarios.

Requerimientos:

Manejo de efectivo.

Conocimiento en procesos de facturación y manejo de caja.

Habilidades de atención al cliente y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Manejo de herramientas informáticas básicas.

¡Aplique acá!

Bogotá y Medellín: hay múltiples vacantes de empleo activas esta semana

Analista de crédito y cartera – Pereira

Empresa: Colombina

Salario: 3.700.000

En Colombina está buscando un/a analista de crédito y cartera para garantizar la ejecución con excelencia, manteniendo una cartera sana, real, oportuna y actualizada.

Responsabilidades:

Analizar y gestionar el cobro de la cartera, garantizando el registro de los pagos de manera oportuna con el fin de tener el estado de cuenta actualizado para la buena toma de decisiones en los pedidos y en los incrementos de cupo, y a su vez validar que la fecha de entrega de la factura sea real y cumpla con los días a su vencimiento.

Analizar el estudio de créditos a clientes para su creación y en clientes antiguos realizar las modificaciones necesarias para mantener una maestra actualizada.

Gestionar las partidas abiertas y realizar arqueos a los vendedores con el objetivo de legalizar los saldos y facturas pendientes para mantener una cartera sana, real y oportuna.

¡Aplique acá!

Cajero part-time de fines de semana – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

El propósito del rol es garantizar que cada transacción sea fluida y eficiente, contribuyendo al éxito del equipo de venta.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Realizar transacciones de venta y devolución.

Manejar la caja registradora y el sistema de punto de venta.

Mantener el área de caja organizada y limpia.

Resolver dudas y brindar información sobre productos y servicios.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero, operador de punto de venta o asistente de ventas.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Habilidades en manejo de caja registradora y sistemas de punto de venta.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado al cliente.

¡Aplique acá!

Coordinador(a) de gestión humana – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Este rol es crucial para el éxito del área de gestión humana, ya que su impacto positivo fortalecerá la cultura organizacional y mejorará la experiencia de los empleados.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de gestión humana alineadas con los objetivos de Medipiel.

Liderar proyectos de mejora continua en procesos de Recursos Humanos.

Promover y fortalecer la cultura organizacional a través de programas de bienestar y desarrollo.

Gestionar el ciclo de vida del empleado desde la contratación hasta la desvinculación.

Actuar como enlace principal entre la dirección y los empleados para asegurar la comunicación efectiva de políticas y procedimientos.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología Administración de Empresas, Administración de Gestión Humana o afines.

Experiencia mínima de 4 años en roles similares como coordinador de gestión humana o coordinador de recursos humanos.

Conocimiento avanzado en estrategias de desarrollo organizacional y gestión del talento.

Habilidades comprobadas en liderazgo de equipos y gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.