Ibagué abre nuevas vacantes de empleo, conózcalas aquí

La ciudad de Ibagué continúa generando oportunidades para quienes se encuentran en búsqueda de empleo. En los últimos días, distintas empresas han abierto nuevas vacantes laborales, ampliando la oferta disponible para personas con diferentes niveles de formación y experiencia.

Las convocatorias vigentes están dirigidas a perfiles operativos, técnicos, administrativos y comerciales, lo que permite que más ciudadanos encuentren alternativas acordes con su trayectoria profesional o con su interés de ingresar por primera vez al mercado laboral.

En las convocatorias vigentes, los empleadores están considerando criterios que van más allá de la trayectoria laboral, como la actitud frente al aprendizaje, el compromiso con las funciones asignadas y la capacidad de adaptarse a distintos entornos de trabajo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Ejecutivo(a) de servicio – Tuya S.A.

Salario: 2.578.000

En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas, incluyendo seguros, tarjetas de crédito y créditos.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales haciendo la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de seguros.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes con descanso compensatorio en la semana.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial externo – Bancamía

Salario: 4.300.000 a 8.000.000

Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes MIPYMES, brindando asesoría financiera personalizada.

Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.

Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.

Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.

Requerimientos:

Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes MIPYMES o de alto volumen.

Conocimiento en productos financieros para MIPYMES, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.

Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.

Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial – Seguridad Atlas

Salario: 1.750.905 a 2.300.000

En este rol, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente, expandir sus habilidades comerciales y contribuir directamente al éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes nuevos y existentes.

Identificar oportunidades de negocio y cerrar ventas efectivas.

Asesorar a clientes sobre productos de seguridad y soluciones adecuadas.

Colaborar con el equipo para alcanzar las metas de ventas mensuales.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles de ventas (ejecutivo comercial, agente comercial, asesor de ventas).

Habilidades comprobadas en negociación y cierre de ventas.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor/a vendedor - ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.750.905

¿Le apasionan las ventas, el servicio al cliente y la gestión de caja? Esta es su oportunidad para unirse a una importante compañía del sector de materiales para la construcción, remodelación y madera, que está en constante crecimiento.

Responsabilidades:

Garantizar la recepción, custodia y entrega de los dineros recaudados diariamente, asegurando el cuadre de caja según el procedimiento establecido.

Cumplir con el presupuesto de ventas asignado, ofreciendo una asesoría cordial, técnica y oportuna a cada cliente.

Asegurar el correcto desarrollo de los procesos de caja y facturación.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos comerciales de la zona.

Disponibilidad para viajar por la zona.

Requerimientos:

Preferiblemente técnico en Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.

Experiencia de 1 a 2 años en cargos similares (ventas, tesorería, servicio al cliente).

Conocimientos básicos en procesos contables y administrativos.

Manejo de herramientas ofimáticas (Office intermedio).

Habilidades en ventas, negociación y atención al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería - Central de Especialistas de Colombia S.A.S

Salario: 1.800.000 a 2.000.000

La Clínica Central de Especialistas de Colombia se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de enfermería con experiencia en laboratorio clínico, orientado(a) a la atención segura del paciente y al cumplimiento de los estándares asistenciales y de calidad institucional.

Responsabilidades:

Realizar la toma de muestras de laboratorio clínico conforme a los protocolos institucionales.

Ejecutar el procesamiento, rotulación, conservación y manejo adecuado de muestras biológicas.

Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y calidad en los procesos asignados.

Brindar apoyo asistencial a médicos especialistas durante la realización de procedimientos de baja complejidad, asegurando condiciones de seguridad y confort para el paciente.

Preparar insumos, equipos y áreas para procedimientos asistenciales.

Diligenciar registros clínicos, formatos y reportes correspondientes, de acuerdo con la normatividad vigente.

Apoyar los procesos asistenciales del servicio asignado según necesidad institucional.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería certificado.

Experiencia comprobada en laboratorio clínico, incluyendo: toma de muestras (adultos y pediátricos), procesamiento y manejo de muestras biológicas.

Conocimientos en normas de bioseguridad y protocolos asistenciales.

Registro Rethus vigente.

Habilidades de trabajo en equipo, responsabilidad, ética y orientación al servicio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.