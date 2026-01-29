¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

El panorama laboral en Colombia muestra señales positivas para quienes se encuentran en búsqueda de empleo. Durante noviembre de 2025, la tasa de desocupación se ubicó en 7,0 %, lo que evidencia una reducción importante frente a periodos anteriores y refleja un mercado laboral más dinámico, con mayores oportunidades de vinculación formal. A este escenario se suma una mayor actividad en los procesos de contratación, con empresas que continúan fortaleciendo sus equipos de trabajo en diferentes regiones del país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como finanzas, administración, arquitectura, logística, ingeniería, salud, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Director comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol es una oportunidad única para un jefe de ventas apasionado por el crecimiento y la excelencia, quien trabajará estrechamente con las áreas de talento humano para promover el desarrollo del equipo.

Responsabilidades:

Cumplir con el SG-SST de Colfondos y las políticas SARLAFT.

Liderar el equipo comercial para promover el desarrollo y gestión del talento.

Cumplir con las normas y políticas establecidas por la compañía.

Asistir a programas de formación para certificar habilidades anualmente.

Ejecutar actividades comerciales para fidelizar y expandir la cartera de afiliados.

Incrementar la penetración en empresas mediante ventas cruzadas.

Atender y asesorar a afiliados para garantizar su permanencia en Colfondos.

Apoyar en la identificación y reporte de riesgos en procesos de venta.

Asegurar el cumplimiento de metas de atracción y fidelización de clientes.

Requerimientos:

Título profesional preferiblemente con Especialización/Maestría en áreas administrativas económicas o afines.

Certificado ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de tres años en ventas de servicios financieros en fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, compañías aseguradoras, etc y mínimo 1 año en manejo de equipos comerciales o competencia evaluada por el comité evaluador.

Conocimientos en productos de ahorro e inversión seguridad social y modelos de venta consultiva.

Dominio avanzado de Office y herramientas tecnológicas.

Gerente general – Pereira

Empresa: Cazta Comercial

Salario: 8.900.000

La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.

Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.

Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.

Representar a la institución ante la Junta Directiva y en eventos públicos.

Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.

Requerimientos:

Título profesional en administración educación o áreas afines.

Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera preferiblemente en el sector académico.

Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.

Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.

El empleo se mueve: estas son las vacantes disponibles en Colombia

Jefe de expansión – Girardota

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 10.000.000

Tiendas Ísimo busca un director de desarrollo inmobiliario que planifique y ejecute la expansión de los puntos de venta y centros de distribución.

Responsabilidades:

Planificar y desarrollar la expansión de la compañía coordinando acciones con otras áreas.

Negociar costos de alquiler prorrogas y duración de contratos de locales comerciales.

Realizar análisis del mercado para descubrir nuevas oportunidades.

Administrar la documentación técnica y legal de los locales arrendados.

Gestionar contratos de obra y de arriendo asegurando trazabilidad documental.

Supervisar la adecuación de locales según especificaciones técnicas de la empresa.

Asegurar que los materiales y estándares de construcción cumplan con lo pactado.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras administrativas.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de procesos de expansión.

Conocimiento en normatividad urbana y licencias de construcción.

Habilidades en contratación y presupuestos de obra.

Experiencia en programación de obra y negociación.

Jefe de zona – Monteria

Empresa: Cueros Velez

Salario: A convenir

Únase al equipo como jefe de zona costa sur, donde tendrá la oportunidad de dirigir al equipo de trabajo y coordinar la ejecución de actividades de la zona buscando la consecución de metas y presupuestos planteados por la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y hacer seguimiento a la apertura, traslado, reforma y cierre de puntos de venta, garantizando los trámites legales, los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios.

Realizar y hacer seguimiento de los planes de trabajo del personal, asegurando el cumplimiento de indicadores y considerando horarios, descansos y políticas de la compañía.

Coordinar el control presupuestal de la zona asignada y analizar el nivel de inventario presupuestado en cada tienda para lograr una rotación adecuada teniendo en cuenta los ingresos, traslados y devoluciones.

Garantizar la custodia, revisión y control de los inventarios; gestionando de manera eficiente las mermas de las tiendas a su cargo (rotativos, aleatorios y auditorías) con el fin de mitigar los riesgos de pérdidas de los mismos.

Analizar y controlar el cumplimiento de los indicadores de venta, margen, rotación, cumplimiento de presupuesto y participación, proponiendo estrategias comerciales que fortalezcan estos indicadores.

Presentar actividades y estrategias comerciales y de producto que impulsen los indicadores de la zona asignada.

Realizar seguimiento a las actividades y novedades con otras áreas de la compañía, asegurando la comunicación efectiva, el cumplimiento de procesos y políticas, y proponiendo planes de mejora.

Representar la marca en actividades y eventos externos que lo requieran, asegurando una participación adecuada.

Garantizar la custodia, revisión y control de los inventarios de todas las líneas de producto, realizando el inventario aleatorio y garantizando el inventario rotativo según la frecuencia correspondiente; reportando las novedades encontradas, con el fin de mitigar los riesgos de pérdidas de estos.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo y ventas, Administración de Empresas, de Negocios, Ingeniería Administrativa o afines.

Experiencia mínima de 5 años como líder de zona o jefe de zona.

Conocimientos específicos en mercadeo y ventas.

Gerente de proyectos – Cali

Empresa: Open Group S.A.S

Salario: 7.500.000

Se busca a un profesional que no solo gestione proyectos, sino que también transforme ideas en soluciones efectivas para los clientes estratégicos.

Responsabilidades:

Liderar la planificación y ejecución de proyectos tecnológicos.

Gestionar equipos de trabajo multidisciplinarios.

Supervisar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.

Implementar metodologías ágiles como Agile y Scrum.

Desarrollar estrategias de mitigación de riesgos.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas o afines.

Experiencia mínima de 3 años como gerente de proyectos o project manager.

Certificación en ITIL y Microsoft Project.

Conocimiento avanzado en metodologías ágiles como Agile y Scrum.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Coordinador asistencial – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con especialización en ciencias administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.