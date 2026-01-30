¿Sin trabajo? Termine el mes con empleo aplicando a estas vacantes

Para las personas que actualmente se encuentran en búsqueda de empleo, el cierre de mes llega con nuevas oportunidades laborales activas, una alternativa clave para quienes buscan vincularse rápidamente al mercado laboral formal. Empresas de diferentes tamaños continúan adelantando procesos de selección para cubrir cargos en distintos niveles, lo que amplía el abanico de opciones para diversos perfiles.

En medio de este panorama, las compañías están priorizando personas con disposición para aprender, responsabilidad, compromiso y habilidades básicas de comunicación, competencias cada vez más valoradas en los procesos de contratación. En varios casos, no se exige experiencia previa, lo que permite que más candidatos puedan participar en las convocatorias.

¿Qué ofrecen las vacantes?

Entre las condiciones más destacadas se encuentran contratos formales, pagos puntuales, prestaciones de ley y horarios establecidos, elementos clave para quienes buscan estabilidad laboral y continuidad.

Así puede postularse a las vacantes

Las personas interesadas deben registrarse en la sección de Semana Empleos, completar su perfil con información actualizada y postularse a las vacantes disponibles según sus intereses. El proceso es 100% gratuito.

Asistente de tienda – Piedecuesta

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el servicio al cliente y busca un entorno de trabajo positivo y dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar inventarios y realizar pedidos de stock.

Operar el sistema de caja registradora y software de POS.

Mantener la tienda limpia y organizada.

Colaborar con el equipo para alcanzar las metas de ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa como asistente de tienda o en roles similares.

Conocimiento en el manejo de caja registradora y gestión de inventarios.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Líder de abastecimiento producto terminado – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 4.145.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será un pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos generales del área de supply chain, asegurando un flujo eficiente y estratégico de productos terminados.

Responsabilidades:

Administrar el desarrollo de muestras de nuevos productos.

Gestionar y documentar órdenes de compra.

Coordinar y asegurar presentaciones de colecciones a los canales comerciales.

Mantener actualizada la información comercial y legal.

Requerimientos:

Profesional en carreras relacionadas con logística administración o ingeniería.

Mínimo 2 años de experiencia en un rol similar.

Disponibilidad para viajes internacionales.

Analista comercial – Cali

Empresa: Colombina S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un especialista en análisis de ventas en busca de nuevos desafíos, esta es su oportunidad de marcar la diferencia en un entorno estimulante y colaborativo.

Responsabilidades:

Analizar datos de ventas para identificar oportunidades de mejora.

Desarrollar informes y presentaciones para la dirección.

Colaborar con otros departamentos para implementar estrategias comerciales.

Monitorear el rendimiento de las campañas de ventas y ajustar tácticas según sea necesario.

Proveer soporte en la planificación y ejecución de proyectos comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en administración de empresas, economía o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles de analista comercial o especialista en análisis de ventas.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos y CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Ejecutivo preferente – Medellín

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder en el manejo de cuentas preferenciales, el candidato asegurará la satisfacción y fidelización de los clientes más importantes.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en economía, administración, finanzas o ingeniería industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Community Manager – Medellín

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Offcorss busca una persona creativa, curiosa y muy conectada con las tendencias digitales, que disfrute crear contenido con alma infantil, interactuar con la comunidad y darle vida a la marca en cada publicación.

Responsabilidades:

Proponer y ejecutar las estrategias mensuales de redes sociales alineadas a los objetivos de la marca.

Generar contenido creativo y relevante para cada red social.

Cubrir eventos, alianzas y activaciones de marca (contenido en tiempo real y post-evento).

Gestionar la interacción con la comunidad: responder mensajes, comentarios y redirigir PQRS.

Identificar tendencias digitales y oportunidades de contenido.

Realizar benchmark de marcas competidoras y referentes.

Construir briefs claros para la agencia creativa.

Requerimientos:

Profesional o estudiante de últimos semestres en comunicación social/audiovisual, mercadeo, publicidad o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año como community manager o roles similares.

Conocimiento de formatos, tendencias y dinámicas de redes sociales.

Capacidad de organización, seguimiento y trabajo colaborativo.

Afinidad con marcas de moda, retail o estilo de vida infantil.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.