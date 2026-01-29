Bogotá tiene más de 22.000 vacantes con contrato indefinido: postúlese aquí

La posibilidad de acceder a un contrato a término indefinido se ha convertido en uno de los principales objetivos para quienes buscan estabilidad laboral y proyección. En este escenario, Bogotá concentra más de 22.000 vacantes bajo esta modalidad, reafirmando su papel como el principal centro de empleo del país y como la ciudad con mayores oportunidades para avanzar profesionalmente, asumir nuevos retos y consolidar una carrera en el largo plazo.
Estas vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía el acceso al empleo formal. Los procesos de selección activos reflejan la necesidad constante de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y retener talento.
Así puede aplicar a estas vacantes:
Quienes estén interesados en acceder a estas oportunidades pueden ingresar de manera gratuita a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de ellas.
Analista de datos comerciales – Croydon
Salario: 2.761.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para aquellos que buscan aplicar sus habilidades analíticas en el ámbito comercial.
Responsabilidades:
- Gestionar el Sidde-POS del canal de Embajadores Croydon
- Emitir y seguir los informes comerciales
- Manejar la información en los sistemas de los clientes
- Asegurar la precisión de los datos ingresados
- Colaborar con otros equipos para optimizar procesos
Requerimientos:
- Profesional o estudiante en Ingeniería de Sistemas, Industrial o carreras administrativas
- 2 años de experiencia en análisis de datos comerciales
- Conocimiento en manejo de bases de datos
- Capacidad para interpretar y analizar datos comerciales
- Disponibilidad para trabajar al Sur de Bogotá
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería hospitalización – Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asesor comercial externo – Keralty
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un apasionado de las ventas con experiencia en el sector salud? ¡Únase al equipo y transforme vidas ofreciendo soluciones de salud personalizadas!
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener relaciones con clientes.
- Realizar ventas en frío.
- Presentar servicios de medicina prepagada.
- Alcanzar metas de ventas.
Requerimientos:
- Experiencia en ventas en el sector salud.
- Habilidades de comunicación.
- Conocimiento de productos de salud.
- Experiencia como vendedor de medicina prepagada.
- Experiencia como ejecutivo de ventas en salud.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de comercio exterior – Organización Carvajal
Salario: 3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es crucial para gestionar las operaciones de comercio exterior en la organización, garantizando una perfecta coordinación en las importaciones y exportaciones.
mejora continua!
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.
- Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.
- Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.
- Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.
- Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.
Requerimientos:
- Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en roles como analista de comercio exterior o international trade analyst.
- Conocimiento avanzado en SAP Excel y sistemas de gestión de logística.
- Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.
- Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de nómina - Kenworth de la Montaña
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene una pasión por la precisión en la gestión de nóminas y un interés en mantenerse actualizado con la legislación laboral, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Procesamiento de la nómina a nivel nacional.
- Verificar la correcta y oportuna realización de pagos a empleados.
- Revisar y autorizar las novedades enviadas por las áreas de RRHH regionales.
- Validar el cálculo correcto de liquidaciones.
- Colaborar con el área legal en la gestión de embargos.
- Mantenerse al día con cambios en la legislación laboral y tributaria.
Requerimientos:
- Título profesional o tecnólogo en Contabilidad o a fines
- Mínimo 3 años de experiencia en cargos de nómina o similares.
- Conocimiento sólido de sistemas de nómina y legislación laboral.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.