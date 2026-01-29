Bogotá tiene más de 22.000 vacantes con contrato indefinido: postúlese aquí

La posibilidad de acceder a un contrato a término indefinido se ha convertido en uno de los principales objetivos para quienes buscan estabilidad laboral y proyección. En este escenario, Bogotá concentra más de 22.000 vacantes bajo esta modalidad, reafirmando su papel como el principal centro de empleo del país y como la ciudad con mayores oportunidades para avanzar profesionalmente, asumir nuevos retos y consolidar una carrera en el largo plazo.

Estas vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía el acceso al empleo formal. Los procesos de selección activos reflejan la necesidad constante de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y retener talento.

Así puede aplicar a estas vacantes:

Quienes estén interesados en acceder a estas oportunidades pueden ingresar de manera gratuita a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de datos comerciales – Croydon

Salario: 2.761.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para aquellos que buscan aplicar sus habilidades analíticas en el ámbito comercial.

Responsabilidades:

Gestionar el Sidde-POS del canal de Embajadores Croydon

Emitir y seguir los informes comerciales

Manejar la información en los sistemas de los clientes

Asegurar la precisión de los datos ingresados

Colaborar con otros equipos para optimizar procesos

Requerimientos:

Profesional o estudiante en Ingeniería de Sistemas, Industrial o carreras administrativas

2 años de experiencia en análisis de datos comerciales

Conocimiento en manejo de bases de datos

Capacidad para interpretar y analizar datos comerciales

Disponibilidad para trabajar al Sur de Bogotá

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería hospitalización – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial externo – Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un apasionado de las ventas con experiencia en el sector salud? ¡Únase al equipo y transforme vidas ofreciendo soluciones de salud personalizadas!

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones con clientes.

Realizar ventas en frío.

Presentar servicios de medicina prepagada.

Alcanzar metas de ventas.

Requerimientos:

Experiencia en ventas en el sector salud.

Habilidades de comunicación.

Conocimiento de productos de salud.

Experiencia como vendedor de medicina prepagada.

Experiencia como ejecutivo de ventas en salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de comercio exterior – Organización Carvajal

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para gestionar las operaciones de comercio exterior en la organización, garantizando una perfecta coordinación en las importaciones y exportaciones.

mejora continua!

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.

Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.

Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.

Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.

Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.

Requerimientos:

Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles como analista de comercio exterior o international trade analyst.

Conocimiento avanzado en SAP Excel y sistemas de gestión de logística.

Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.

Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de nómina - Kenworth de la Montaña

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una pasión por la precisión en la gestión de nóminas y un interés en mantenerse actualizado con la legislación laboral, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Procesamiento de la nómina a nivel nacional.

Verificar la correcta y oportuna realización de pagos a empleados.

Revisar y autorizar las novedades enviadas por las áreas de RRHH regionales.

Validar el cálculo correcto de liquidaciones.

Colaborar con el área legal en la gestión de embargos.

Mantenerse al día con cambios en la legislación laboral y tributaria.

Requerimientos:

Título profesional o tecnólogo en Contabilidad o a fines

Mínimo 3 años de experiencia en cargos de nómina o similares.

Conocimiento sólido de sistemas de nómina y legislación laboral.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.