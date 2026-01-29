EMPLEO

Bogotá tiene más de 22.000 vacantes con contrato indefinido: postúlese aquí

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

29 de enero de 2026, 4:59 p. m.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. Foto: Cortesía Su Servicio

La posibilidad de acceder a un contrato a término indefinido se ha convertido en uno de los principales objetivos para quienes buscan estabilidad laboral y proyección. En este escenario, Bogotá concentra más de 22.000 vacantes bajo esta modalidad, reafirmando su papel como el principal centro de empleo del país y como la ciudad con mayores oportunidades para avanzar profesionalmente, asumir nuevos retos y consolidar una carrera en el largo plazo.

Estas vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía el acceso al empleo formal. Los procesos de selección activos reflejan la necesidad constante de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y retener talento.

Así puede aplicar a estas vacantes:

Quienes estén interesados en acceder a estas oportunidades pueden ingresar de manera gratuita a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

Creativo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de datos comerciales – Croydon

Salario: 2.761.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para aquellos que buscan aplicar sus habilidades analíticas en el ámbito comercial.

Responsabilidades:

  • Gestionar el Sidde-POS del canal de Embajadores Croydon
  • Emitir y seguir los informes comerciales
  • Manejar la información en los sistemas de los clientes
  • Asegurar la precisión de los datos ingresados
  • Colaborar con otros equipos para optimizar procesos

Requerimientos:

  • Profesional o estudiante en Ingeniería de Sistemas, Industrial o carreras administrativas
  • 2 años de experiencia en análisis de datos comerciales
  • Conocimiento en manejo de bases de datos
  • Capacidad para interpretar y analizar datos comerciales
  • Disponibilidad para trabajar al Sur de Bogotá

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería hospitalización – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

  • Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
  • Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
  • Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
  • Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

  • Título como auxiliar de enfermería.
  • Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.
  • Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
  • Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bogotá y Medellín: hay múltiples vacantes de empleo activas esta semana

Asesor comercial externo – Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un apasionado de las ventas con experiencia en el sector salud? ¡Únase al equipo y transforme vidas ofreciendo soluciones de salud personalizadas!

Responsabilidades:

  • Desarrollar y mantener relaciones con clientes.
  • Realizar ventas en frío.
  • Presentar servicios de medicina prepagada.
  • Alcanzar metas de ventas.

Requerimientos:

  • Experiencia en ventas en el sector salud.
  • Habilidades de comunicación.
  • Conocimiento de productos de salud.
  • Experiencia como vendedor de medicina prepagada.
  • Experiencia como ejecutivo de ventas en salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de comercio exterior – Organización Carvajal

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para gestionar las operaciones de comercio exterior en la organización, garantizando una perfecta coordinación en las importaciones y exportaciones.

mejora continua!

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.
  • Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.
  • Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.
  • Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.
  • Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.

Requerimientos:

  • Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles como analista de comercio exterior o international trade analyst.
  • Conocimiento avanzado en SAP Excel y sistemas de gestión de logística.
  • Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.
  • Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de nómina - Kenworth de la Montaña

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una pasión por la precisión en la gestión de nóminas y un interés en mantenerse actualizado con la legislación laboral, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Procesamiento de la nómina a nivel nacional.
  • Verificar la correcta y oportuna realización de pagos a empleados.
  • Revisar y autorizar las novedades enviadas por las áreas de RRHH regionales.
  • Validar el cálculo correcto de liquidaciones.
  • Colaborar con el área legal en la gestión de embargos.
  • Mantenerse al día con cambios en la legislación laboral y tributaria.

Requerimientos:

  • Título profesional o tecnólogo en Contabilidad o a fines
  • Mínimo 3 años de experiencia en cargos de nómina o similares.
  • Conocimiento sólido de sistemas de nómina y legislación laboral.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas