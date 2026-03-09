Talento Laboral Colombia abre nuevas oportunidades de empleo: así puede aplicar

La generación de empleo mantiene su dinamismo en distintas regiones del país, y en Bogotá ese movimiento se refleja en nuevas oportunidades de empleo anunciadas por Talento Laboral Colombia, firma especializada en gestión estratégica del talento humano y asesoría laboral preventiva para empresas en crecimiento.
Las ofertas están dirigidas a candidatos con bachillerato completo o formación técnica en áreas financieras, que además cuenten con habilidades interpersonales como comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de problemas, así como competencias técnicas como gestión de cuentas, manejo de Excel y análisis financiero.
¿Cómo postularse?
Para conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.
Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
Soldador especializado en instalaciones – Bogotá
Salario: $ 2.100.000
Como parte del equipo, tendrá un papel crucial asegurando que cada proyecto no solo cumpla con las normativas, sino que también supere las expectativas de los clientes.
Responsabilidades:
- Realizar soldaduras de alta precisión para instalaciones seguras.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y calidad.
- Colaborar con el equipo de ingeniería para mejorar procesos.
- Realizar inspecciones y mantenimiento preventivo de equipos.
- Documentar procedimientos y resultados de soldadura.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como soldador.
- Certificación en soldadura especializada.
- Conocimientos avanzados en técnicas de soldadura TIG y MIG.
- Habilidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.
- Experiencia en montaje de estructuras metálicas.
Técnico instalador de montajes – Bogotá
Salario: A convenir
El objetivo principal de este rol es asegurar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos, lo cual es crucial para el éxito operativo de la empresa.
Responsabilidades:
- Realizar montajes e instalaciones de equipos y estructuras.
- Asegurar que los proyectos cumplan con las especificaciones técnicas y estándares de la empresa.
- Trabajar en equipo para optimizar el funcionamiento de los sistemas.
- Colaborar en la mejora continua de los procesos de instalación.
Requerimientos:
- Experiencia comprobable como técnico instalador de montajes o instalador de equipos.
- Conocimiento en técnicas de montaje e instalación de estructuras.
- Capacidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.
- Habilidad para trabajar en equipo y cumplir con los estándares de seguridad.
Técnico en instalación de tanques de agua potable para zonas rurales – Bogotá
Salario: A convenir
Si tiene pasión por el trabajo en el campo y desea hacer una diferencia significativa, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Instalar y mantener tanques de agua potable en zonas rurales.
- Asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de seguridad y eficiencia.
- Realizar diagnósticos y reparaciones necesarias en los sistemas de agua.
- Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de instalación.
- Capacitar a personal local sobre el mantenimiento básico de los tanques.
Requerimientos:
- Experiencia como técnico en instalaciones de tanques o similar.
- Conocimiento en instalación de tanques de agua y sistemas de bombeo.
- Capacidad para trabajar en zonas rurales y realizar viajes nacionales.
- Habilidades para diagnosticar y resolver problemas técnicos.
- Licencia de conducir vigente y disponibilidad para viajar.
Ornamentador especializado en instalaciones hidroeléctricas – Bogotá
Salario: A convenir
¿Es un experto en ornamentación y busca una oportunidad para impactar a nivel comunitario? Únase al equipo como ornamental y forme parte de la solución al acceso al agua en áreas rurales.
Responsabilidades:
- Instalar y supervisar sistemas de ornamentación en tanques de agua.
- Asegurar la eficiencia y calidad de las instalaciones hidráulicas.
- Colaborar con equipos locales para el desarrollo de infraestructuras de agua.
- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en instalaciones.
Requerimientos:
- Experiencia previa como ornamentador o técnico en ornamentación.
- Conocimiento en la instalación de sistemas hidráulicos.
- Capacidad para trabajar en zonas rurales y en equipo.
- Formación técnica en instalaciones hidroeléctricas o similares.
