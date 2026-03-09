Talento Laboral Colombia abre nuevas oportunidades de empleo: así puede aplicar

La generación de empleo mantiene su dinamismo en distintas regiones del país, y en Bogotá ese movimiento se refleja en nuevas oportunidades de empleo anunciadas por Talento Laboral Colombia, firma especializada en gestión estratégica del talento humano y asesoría laboral preventiva para empresas en crecimiento.

Las ofertas están dirigidas a candidatos con bachillerato completo o formación técnica en áreas financieras, que además cuenten con habilidades interpersonales como comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de problemas, así como competencias técnicas como gestión de cuentas, manejo de Excel y análisis financiero.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.

Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Soldador especializado en instalaciones – Bogotá

Salario: $ 2.100.000

Como parte del equipo, tendrá un papel crucial asegurando que cada proyecto no solo cumpla con las normativas, sino que también supere las expectativas de los clientes.

Responsabilidades:

Realizar soldaduras de alta precisión para instalaciones seguras.

Garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y calidad.

Colaborar con el equipo de ingeniería para mejorar procesos.

Realizar inspecciones y mantenimiento preventivo de equipos.

Documentar procedimientos y resultados de soldadura.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como soldador.

Certificación en soldadura especializada.

Conocimientos avanzados en técnicas de soldadura TIG y MIG.

Habilidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.

Experiencia en montaje de estructuras metálicas.

Técnico instalador de montajes – Bogotá

Salario: A convenir

El objetivo principal de este rol es asegurar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos, lo cual es crucial para el éxito operativo de la empresa.

Responsabilidades:

Realizar montajes e instalaciones de equipos y estructuras.

Asegurar que los proyectos cumplan con las especificaciones técnicas y estándares de la empresa.

Trabajar en equipo para optimizar el funcionamiento de los sistemas.

Colaborar en la mejora continua de los procesos de instalación.

Requerimientos:

Experiencia comprobable como técnico instalador de montajes o instalador de equipos.

Conocimiento en técnicas de montaje e instalación de estructuras.

Capacidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.

Habilidad para trabajar en equipo y cumplir con los estándares de seguridad.

Técnico en instalación de tanques de agua potable para zonas rurales – Bogotá

Salario: A convenir

Si tiene pasión por el trabajo en el campo y desea hacer una diferencia significativa, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Instalar y mantener tanques de agua potable en zonas rurales.

Asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de seguridad y eficiencia.

Realizar diagnósticos y reparaciones necesarias en los sistemas de agua.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de instalación.

Capacitar a personal local sobre el mantenimiento básico de los tanques.

Requerimientos:

Experiencia como técnico en instalaciones de tanques o similar.

Conocimiento en instalación de tanques de agua y sistemas de bombeo.

Capacidad para trabajar en zonas rurales y realizar viajes nacionales.

Habilidades para diagnosticar y resolver problemas técnicos.

Licencia de conducir vigente y disponibilidad para viajar.

Ornamentador especializado en instalaciones hidroeléctricas – Bogotá

Salario: A convenir

¿Es un experto en ornamentación y busca una oportunidad para impactar a nivel comunitario? Únase al equipo como ornamental y forme parte de la solución al acceso al agua en áreas rurales.

Responsabilidades:

Instalar y supervisar sistemas de ornamentación en tanques de agua.

Asegurar la eficiencia y calidad de las instalaciones hidráulicas.

Colaborar con equipos locales para el desarrollo de infraestructuras de agua.

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en instalaciones.

Requerimientos:

Experiencia previa como ornamentador o técnico en ornamentación.

Conocimiento en la instalación de sistemas hidráulicos.

Capacidad para trabajar en zonas rurales y en equipo.

Formación técnica en instalaciones hidroeléctricas o similares.

