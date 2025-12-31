Empleo

Trabajo sí hay: oportunidades laborales vigentes para iniciar el año

No deje pasar esta oportunidad.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

31 de diciembre de 2025, 5:12 p. m.
No deje pasar esta oportunidad, hay miles de ofertas para todos los perfiles
No deje pasar esta oportunidad, hay miles de ofertas para todos los perfiles Foto: Getty Images

El inicio del año llega con señales positivas para quienes se encuentran en búsqueda de empleo en Colombia. Actualmente, empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes laborales en varias regiones del país, lo que evidencia una demanda activa de talento para fortalecer sus equipos desde los primeros meses del año.

En este escenario, la movilidad laboral continúa siendo una constante y representa una oportunidad para quienes desean vincularse a un empleo formal o dar un nuevo rumbo a su trayectoria profesional. Las vacantes disponibles están dirigidas a perfiles operativos, administrativos, técnicos y profesionales, con opciones en diferentes modalidades de contratación.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes vigentes haciendo clic aquí y postularse sin costo a aquellas que se ajusten a su experiencia y expectativas. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar
Múltiples empresas del país tienen vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar. Foto: Getty Images

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Finanzas

Comience el año con empleo en Bogotá: estas son las vacantes disponibles

Finanzas

El año cierra con más de 170 mil vacantes de empleo activas en todo el país

Finanzas

Empleo en Colombia: estas son las vacantes activas para finalizar el año

Finanzas

Termine el año con empleo estable: hay vacantes a término indefinido en Colombia

Consumo inteligente

Así quedaría el precio del huevo en 2026: el desayuno podría salirle caro

Finanzas

Trabajo sí hay: vacantes activas para cerrar el año en Colombia

Finanzas

Termine el año con empleo: vacantes disponibles en el país

Finanzas

Empleo de fin de semana: revise las ofertas laborales abiertas

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista comercial microcrédito – Bogotá

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Asesorar y gestionar la cartera de clientes mipymes ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
  • Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.
  • Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
  • Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.
  • Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.
  • Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
  • Contar con una base propia de clientes de microcrédito.
  • Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
  • Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Empleo desde casa: revise las oportunidades laborales activas

Estratega de negocio, inversiones y gestión patrimonial – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.

Responsabilidades:

  • Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.
  • Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente.
  • Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente
  • Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades, y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes
  • Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad.
  • Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada.
  • Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente.
  • Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto.
  • Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.

Requerimientos:

  • Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines. Especialización o maestría en Mercadeo, Finanzas, Gestión Comercial o Planeación Estratégica (deseable).
  • Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management.
  • Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales. Deseable manejo de SQL y Power BI.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista de workforce – Bogotá

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
  • Garantizar la óptima planificación del talento humano.
  • Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
  • Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

  • Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
  • Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
  • Residencia en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Bogotá Panoramica

Comience el año con empleo en Bogotá: estas son las vacantes disponibles

En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.

Trabajo sí hay: oportunidades laborales vigentes para iniciar el año

Getty Creativo

El año cierra con más de 170 mil vacantes de empleo activas en todo el país

.

Empleo en Colombia: estas son las vacantes activas para finalizar el año

Los interesados en estas vacantes pueden postularse en Magneto.

Termine el año con empleo estable: hay vacantes a término indefinido en Colombia

Para tratar de estimar cuánto podría costar el huevo el próximo año, es necesario tener en cuenta dos variables.

Así quedaría el precio del huevo en 2026: el desayuno podría salirle caro

Mujeres de negocios

Trabajo sí hay: vacantes activas para cerrar el año en Colombia

Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.

Termine el año con empleo: vacantes disponibles en el país

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

Empleo de fin de semana: revise las ofertas laborales abiertas

Mantener controles estrictos en cajas y pagos garantiza la seguridad económica del comercio.

Vacantes para cajeros: oportunidades laborales disponibles

Noticias Destacadas