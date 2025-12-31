Trabajo sí hay: oportunidades laborales vigentes para iniciar el año

El inicio del año llega con señales positivas para quienes se encuentran en búsqueda de empleo en Colombia. Actualmente, empresas de distintos sectores mantienen abiertas vacantes laborales en varias regiones del país, lo que evidencia una demanda activa de talento para fortalecer sus equipos desde los primeros meses del año.

En este escenario, la movilidad laboral continúa siendo una constante y representa una oportunidad para quienes desean vincularse a un empleo formal o dar un nuevo rumbo a su trayectoria profesional. Las vacantes disponibles están dirigidas a perfiles operativos, administrativos, técnicos y profesionales, con opciones en diferentes modalidades de contratación.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes vigentes haciendo clic aquí y postularse sin costo a aquellas que se ajusten a su experiencia y expectativas. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Múltiples empresas del país tienen vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar. Foto: Getty Images

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire .

. Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista comercial microcrédito – Bogotá

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar y gestionar la cartera de clientes mipymes ofreciendo soluciones financieras personalizadas.

Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.

Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.

Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.

Contar con una base propia de clientes de microcrédito.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Estratega de negocio, inversiones y gestión patrimonial – Medellín

Empresa: Protección

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.

Responsabilidades:

Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.

Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente.

Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente

Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades, y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes

Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad.

Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada.

Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente.

Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto.

Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.

Requerimientos:

Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines. Especialización o maestría en Mercadeo, Finanzas, Gestión Comercial o Planeación Estratégica (deseable).

Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management .

. Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales. Deseable manejo de SQL y Power BI.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista de workforce – Bogotá

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Coordinar actividades del área de capacidad operativa.

Garantizar la óptima planificación del talento humano.

Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.

Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.

Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center , donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.

en , donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados. Residencia en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.