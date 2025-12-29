Vacantes de empleo en Bogotá: oportunidades laborales activas

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando movimiento y dinamismo, con nuevas vacantes que se publican de forma constante para personas que buscan vincularse a un empleo formal o dar un nuevo paso en su trayectoria profesional.
Estas oportunidades responden a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y cubrir cargos clave para su operación diaria. Por ello, es fundamental que los candidatos mantengan su hoja de vida actualizada, destaquen sus habilidades técnicas y blandas, y revisen con atención los requisitos de cada oferta antes de postularse.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, finanzas, ingeniería, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Psicólogo seguridad y salud en el trabajo
Empresa: Compensar
Salario: 6.000.000 a 6.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Compensar está buscando un psicólogo en seguridad y salud en el trabajo para unirse al equipo y contribuir a la mejora continua de la salud mental de los colaboradores y aliados.
Responsabilidades:
- Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.
- Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.
- Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.
- Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Licencia en Salud Ocupacional vigente.
- Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.
- Mínimo 3 años de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o en cargos similares.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Especialista de ‘workforce’
Empresa: Emtelco
Salario: 5.037.645 a 5.449.029
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
- Garantizar la óptima planificación del talento humano.
- Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
- Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
- Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
- Residencia en Bogotá.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Ingeniero/a de riesgos de construcción
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: 5.618.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo será responsable de gestionar y analizar datos para optimizar reportes periódicos, ayudando a minimizar riesgos y mejorar los programas y llevar estas estrategias a la alta gerencia de las empresas clientes.
Responsabilidades:
- Identificar riesgos y puntos de oportunidad en proyectos.
- Proponer herramientas para minimizar el riesgo.
- Gestionar y analizar la data para crear reportes.
- Proponer los KPI de éxito de la estrategia de ingeniería.
Requerimientos:
- Formación en Ingeniería Civil.
- Postgrado en áreas afines.
- Conocimiento en proyectos de riesgos de construcción.
- Experiencia en construcción civil y sector asegurador.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de datos
Empresa: Universidad de los Andes
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona transformar datos en información estratégica para la toma de decisiones, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar y preparar datos mediante procesos ETL para investigaciones y decisiones.
- Utilizar herramientas especializadas para convertir información en conocimiento accionable.
- Documentar productos de datos reglas y procesos analíticos.
- Proponer iniciativas innovadoras en analítica con impacto institucional.
- Diseñar y mantener modelos de datos y predictivos alineados con las necesidades institucionales.
- Comprender requerimientos del negocio para asegurar la pertinencia de los modelos.
- Gestionar solicitudes e incidentes relacionados con productos de información.
- Capacitar y acompañar a usuarios en el uso de productos desarrollados.
Requerimientos:
- Una persona son pensamiento analítico, comunicación empática, trabajo en equipo
- Profesional en Ingeniería de Sistemas Ingeniería Industrial o Economía.
- Conocimientos en analítica avanzada algoritmos de análisis y Data Science.
- Experiencia en estadística y análisis descriptivo.
- Dominio de arquitectura de datos.
- Experiencia con Nube Azure Data Lake Databricks y Data Factory.
- Conocimientos en SQL y Python.
- Inglés técnico deseable.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.