Empleo

Vacantes de empleo en Bogotá: oportunidades laborales activas

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

29 de diciembre de 2025, 9:54 p. m.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles Foto: Stock

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando movimiento y dinamismo, con nuevas vacantes que se publican de forma constante para personas que buscan vincularse a un empleo formal o dar un nuevo paso en su trayectoria profesional.

Estas oportunidades responden a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y cubrir cargos clave para su operación diaria. Por ello, es fundamental que los candidatos mantengan su hoja de vida actualizada, destaquen sus habilidades técnicas y blandas, y revisen con atención los requisitos de cada oferta antes de postularse.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, finanzas, ingeniería, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Finanzas

Contadores públicos: estas son las vacantes abiertas

Finanzas

Empleo en Bogotá: revise las vacantes disponibles esta semana

Consumo inteligente

Cómo calcular el aumento que tendría el canon de arrendamiento en 2026

Consumo inteligente

Cesantías: por medio de estas páginas puede conocer el saldo actualizado

Finanzas

Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para distintos perfiles

Finanzas

Vacantes para auxiliares administrativos: oportunidades laborales disponibles

Finanzas

Empleo en recursos humanos: revise las vacantes activas en Colombia

Finanzas

Trabajo con contrato a término indefinido en Bogotá: revise las vacantes disponibles

Finanzas

Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes disponibles en diferentes sectores económicos

Finanzas

Bogotá: hay más de 120.000 ofertas de empleo abiertas

En situaciones clave como entrevistas de trabajo, primeras citas o encuentros con personas importantes, la primera impresión puede definir el rumbo de una relación.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Psicólogo seguridad y salud en el trabajo

Empresa: Compensar

Salario: 6.000.000 a 6.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compensar está buscando un psicólogo en seguridad y salud en el trabajo para unirse al equipo y contribuir a la mejora continua de la salud mental de los colaboradores y aliados.

Responsabilidades:

  • Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.
  • Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.
  • Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.
  • Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Licencia en Salud Ocupacional vigente.
  • Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.
  • Mínimo 3 años de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o en cargos similares.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista de ‘workforce’

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
  • Garantizar la óptima planificación del talento humano.
  • Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
  • Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

  • Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
  • Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
  • Residencia en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes disponibles en diferentes sectores económicos

Ingeniero/a de riesgos de construcción

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 5.618.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de gestionar y analizar datos para optimizar reportes periódicos, ayudando a minimizar riesgos y mejorar los programas y llevar estas estrategias a la alta gerencia de las empresas clientes.

Responsabilidades:

  • Identificar riesgos y puntos de oportunidad en proyectos.
  • Proponer herramientas para minimizar el riesgo.
  • Gestionar y analizar la data para crear reportes.
  • Proponer los KPI de éxito de la estrategia de ingeniería.

Requerimientos:

  • Formación en Ingeniería Civil.
  • Postgrado en áreas afines.
  • Conocimiento en proyectos de riesgos de construcción.
  • Experiencia en construcción civil y sector asegurador.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de datos

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona transformar datos en información estratégica para la toma de decisiones, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Gestionar y preparar datos mediante procesos ETL para investigaciones y decisiones.
  • Utilizar herramientas especializadas para convertir información en conocimiento accionable.
  • Documentar productos de datos reglas y procesos analíticos.
  • Proponer iniciativas innovadoras en analítica con impacto institucional.
  • Diseñar y mantener modelos de datos y predictivos alineados con las necesidades institucionales.
  • Comprender requerimientos del negocio para asegurar la pertinencia de los modelos.
  • Gestionar solicitudes e incidentes relacionados con productos de información.
  • Capacitar y acompañar a usuarios en el uso de productos desarrollados.

Requerimientos:

  • Una persona son pensamiento analítico, comunicación empática, trabajo en equipo
  • Profesional en Ingeniería de Sistemas Ingeniería Industrial o Economía.
  • Conocimientos en analítica avanzada algoritmos de análisis y Data Science.
  • Experiencia en estadística y análisis descriptivo.
  • Dominio de arquitectura de datos.
  • Experiencia con Nube Azure Data Lake Databricks y Data Factory.
  • Conocimientos en SQL y Python.
  • Inglés técnico deseable.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Mas de Finanzas

.

Contadores públicos: estas son las vacantes abiertas

La antigua práctica china del Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para armonizar y optimizar el espacio de trabajo.

Empleo en Bogotá: revise las vacantes disponibles esta semana

Los inquilinos solo están obligados a pagar el canon de arrendamiento, los servicios públicos y las expensas pactadas en el contrato.

Cómo calcular el aumento que tendría el canon de arrendamiento en 2026

Los interesados pueden postularse a través de Magneto.

Vacantes de empleo en Bogotá: oportunidades laborales activas

14 de febrero es el plazo para que las empresas le consignen a sus empleados las cesantías.

Cesantías: por medio de estas páginas puede conocer el saldo actualizado

Según la inteligencia artificial, establecer horarios para desconectar y realizar ejercicio ligero es fundamental para prevenir el agotamiento y mejorar la salud mental en el trabajo remoto.

Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para distintos perfiles

Comfandi está en la búsqueda de un Auxiliar Administrativo Operaciones

Vacantes para auxiliares administrativos: oportunidades laborales disponibles

Los interesados pueden postularse a través de Magneto Empleos.

Empleo en recursos humanos: revise las vacantes activas en Colombia

En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.

Comience la semana con empleo: hay más de 215 mil vacantes activas

Predial

Estos son los tiempos y las causas en las cuales se daría la prescripción del impuesto predial en 2026

Noticias Destacadas