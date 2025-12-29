Vacantes de empleo en Bogotá: oportunidades laborales activas

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando movimiento y dinamismo, con nuevas vacantes que se publican de forma constante para personas que buscan vincularse a un empleo formal o dar un nuevo paso en su trayectoria profesional.

Estas oportunidades responden a la necesidad de las empresas de fortalecer sus equipos de trabajo y cubrir cargos clave para su operación diaria. Por ello, es fundamental que los candidatos mantengan su hoja de vida actualizada, destaquen sus habilidades técnicas y blandas, y revisen con atención los requisitos de cada oferta antes de postularse.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, finanzas, ingeniería, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Psicólogo seguridad y salud en el trabajo

Empresa: Compensar

Salario: 6.000.000 a 6.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compensar está buscando un psicólogo en seguridad y salud en el trabajo para unirse al equipo y contribuir a la mejora continua de la salud mental de los colaboradores y aliados.

Responsabilidades:

Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.

Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.

Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.

Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia en Salud Ocupacional vigente.

Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.

Mínimo 3 años de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o en cargos similares.

¡Postúlese aquí!

Especialista de ‘workforce’

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Coordinar actividades del área de capacidad operativa.

Garantizar la óptima planificación del talento humano.

Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.

Liderar equipo de analistas de workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.

Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en workforce en contact center , donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.

en , donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados. Residencia en Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Ingeniero/a de riesgos de construcción

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 5.618.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de gestionar y analizar datos para optimizar reportes periódicos, ayudando a minimizar riesgos y mejorar los programas y llevar estas estrategias a la alta gerencia de las empresas clientes.

Responsabilidades:

Identificar riesgos y puntos de oportunidad en proyectos.

Proponer herramientas para minimizar el riesgo.

Gestionar y analizar la data para crear reportes.

Proponer los KPI de éxito de la estrategia de ingeniería.

Requerimientos:

Formación en Ingeniería Civil.

Postgrado en áreas afines.

Conocimiento en proyectos de riesgos de construcción.

Experiencia en construcción civil y sector asegurador.

¡Postúlese aquí!

Analista de datos

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona transformar datos en información estratégica para la toma de decisiones, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y preparar datos mediante procesos ETL para investigaciones y decisiones.

Utilizar herramientas especializadas para convertir información en conocimiento accionable.

Documentar productos de datos reglas y procesos analíticos.

Proponer iniciativas innovadoras en analítica con impacto institucional.

Diseñar y mantener modelos de datos y predictivos alineados con las necesidades institucionales.

Comprender requerimientos del negocio para asegurar la pertinencia de los modelos.

Gestionar solicitudes e incidentes relacionados con productos de información.

Capacitar y acompañar a usuarios en el uso de productos desarrollados.

Requerimientos:

Una persona son pensamiento analítico, comunicación empática, trabajo en equipo

Profesional en Ingeniería de Sistemas Ingeniería Industrial o Economía.

Conocimientos en analítica avanzada algoritmos de análisis y Data Science.

Experiencia en estadística y análisis descriptivo.

Dominio de arquitectura de datos.

Experiencia con Nube Azure Data Lake Databricks y Data Factory.

Conocimientos en SQL y Python.

Inglés técnico deseable.

¡Postúlese aquí!

