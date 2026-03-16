El acceso al empleo continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de ciudadanos en las grandes ciudades del país.

En 2025, la tasa de desempleo (TD) de Bogotá fue de 8,2 %, según el Observatorio de Desarrollo Económico. Por esta razón, el Distrito ha impulsado diferentes estrategias institucionales buscan conectar a las personas que están en búsqueda de trabajo con empresas que requieren talento humano para distintos sectores de la economía.

A través de ferias de empleo, convocatorias virtuales y espacios de intermediación, la administración distrital ha impulsado programas destinados a facilitar el acceso al mercado laboral. Estas iniciativas buscan apoyar tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes ya cuentan con experiencia y desean encontrar nuevas oportunidades laborales.

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá anunció una nueva convocatoria con 140 vacantes laborales disponibles para este martes 17 de marzo de 2026, en el marco de la estrategia de intermediación laboral que adelanta la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Las ofertas hacen parte de la estrategia distrital conocida como ‘Talento Capital’, un programa que busca conectar a los ciudadanos con oportunidades laborales formales mediante procesos de intermediación gratuitos. A través de esta iniciativa, el Distrito facilita el contacto entre empresas que necesitan personal y personas que buscan empleo en la ciudad.

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Convocatorias de trabajo Bogotá 17 de marzo

‘Talento Capital’ ofrece 100 vacantes para auxiliares de bodega, vigilantes, mensajeros motorizados, conductores con licencia C2 y patrocinio para técnico en operaciones logísticas.

Esta convocatoria es presencial y los interesados pueden postularse con estudios desde bachillerato, con o sin experiencia.

Funciones:

Control de acceso de personas, vehículos y mercancía.

Entrega y recolección de paquetes y documentos.

Apoyo en procesos logísticos.

Recepción, revisión y almacenamiento de productos.

Preparación de pedidos (picking y packing).

Para participar en esta oferta, debe asistir este martes 17 de marzo de 2026 de 7:30 a. m. a 12:00 m. a la calle 12A Bis #68D-65. Es fundamental llevar la hoja de vida y documento de identificación.

Por otra parte, hay 20 vacantes para conductores o conductoras con licencia C1 o C2, la cual va dirigida a bachilleres con al menos 6 meses de experiencia.

Funciones :

Entregar pedidos asignados en la ruta.

Organizar puntos de venta.

Consignar el recaudo diario.

Cargar producto en el vehículo.

La postulación debe hacerse de manera virtual este martes 17 de marzo de 2026 de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Finalmente, se abrieron 20 vacantes para operadores logísticos y vendedores con jornada de seis horas, solo se requiere la educación media y mínimo seis meses en cargos afines.

Funciones:

Ventas al interior de la tienda.

Alistamiento de mercancía.

Postúlate de manera virtual este martes 17 de marzo de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De estas tres convocatorias, dos se pueden aplicar de forma virtual. Foto: Getty Images

Según la información divulgada por la Alcaldía, la convocatoria se desarrollará mediante la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo, un espacio itinerante que recorre diferentes sectores de la ciudad para acercar los servicios de empleo a la ciudadanía. Este modelo busca facilitar el acceso a oportunidades laborales a personas que, por diferentes razones, no pueden acudir a sedes centrales o realizar procesos únicamente virtuales.

Durante estas jornadas, los asistentes pueden recibir orientación para mejorar su hoja de vida, conocer las vacantes disponibles y realizar procesos de postulación directamente con las empresas que participan en la convocatoria. Además, el servicio incluye asesoría sobre procesos de selección y requisitos para aplicar a los distintos cargos ofertados.