Vacantes de trabajo remoto: conozca las oportunidades activas

Las vacantes bajo modalidad remota han ganado espacio dentro de las organizaciones, permitiendo a los profesionales postularse sin necesidad de desplazarse diariamente a una oficina. Esta forma de trabajo facilita la participación de talento ubicado en distintas regiones del país.

Entre sus ventajas se destacan la posibilidad de organizar mejor el tiempo, reducir gastos de transporte y lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral.

Consejos para los candidatos

Antes de postularse a una vacante remota, es importante tener en cuenta algunos aspectos que pueden influir en el desempeño y en el proceso de selección. Contar con una conexión a internet estable, un espacio de trabajo adecuado y herramientas tecnológicas básicas suele ser fundamental para cumplir con las responsabilidades del cargo.

También resulta clave demostrar habilidades como la organización del tiempo, la comunicación clara y la autonomía para gestionar tareas sin supervisión constante, competencias que suelen valorarse en entornos de trabajo a distancia.

¿Cómo postularse?

Actualmente, en el país hay más de 300 oportunidades de trabajo remoto. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Agente call center - Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto, será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.

Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.

Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.

Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.

Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.

Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

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Asistente de infraestructura tecnológica / Soporte técnico TI remoto

Empresa: Confidencial

Salario: $2.000.000

Como parte del área de TI, contribuirá a mantener la continuidad operativa mediante soluciones rápidas y efectivas.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico remoto a usuarios internos.

Resolver incidencias relacionadas con hardware y software.

Monitorear y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa.

Colaborar en la implementación de nuevas tecnologías y actualizaciones de sistemas.

Requerimientos:

Experiencia previa en soporte técnico TI remoto.

Conocimientos en infraestructura tecnológica y redes.

Habilidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

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Trabajo sí hay en Colombia: más de 113 mil ofertas activas en marzo

Analista de infraestructura tecnológica - Oportunidad remota

Empresa: Activos

Salario: $2.597.000

Como parte del equipo, será el responsable de garantizar que los sistemas funcionen sin problemas, apoyando los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar la infraestructura tecnológica de la empresa.

Implementar mejoras en sistemas IT existentes.

Colaborar con equipos para resolver problemas técnicos.

Monitorear el rendimiento y la seguridad de la infraestructura.

Participar en el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de infraestructura tecnológica o roles similares.

Conocimiento avanzado en sistemas y redes IT.

Habilidades para resolver problemas técnicos complejos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para trabajar de forma remota.

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Oferta remota: asesores comerciales o televendedores

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.750.000

Este rol es fundamental para alcanzar los objetivos comerciales y fortalecer la posición en el mercado.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes.

Identificar oportunidades de negocio y generar nuevos leads.

Llevar a cabo presentaciones de ventas y negociaciones.

Asegurar el seguimiento efectivo de los clientes.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo(a) de ventas remotas o similar.

Habilidades comprobadas en ventas y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Dominio de herramientas de CRM y Microsoft Office.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

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Data Engineer Jr/Ssr remoto

Empresa: Longevo

Salario: A convenir

En este rol, será una pieza fundamental para el equipo de datos, trabajando en estrecha colaboración con otros ingenieros y analistas para diseñar y construir pipelines de datos robustos en AWS.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar pipelines de datos en AWS.

Colaborar con equipos de ingeniería y análisis para optimizar el flujo de datos.

Implementar soluciones de almacenamiento y procesamiento de datos utilizando Amazon Redshift y S3.

Automatizar procesos de orquestación de datos con Apache Airflow.

Requerimientos:

Experiencia previa como data engineer junior o ingeniero de datos Jr.

Conocimiento de AWS, Python y SQL.

Experiencia con herramientas de orquestación como Apache Airflow.

Familiaridad con el uso de Git y Docker.

Capacidad para trabajar de forma remota y colaborar con equipos distribuidos.

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