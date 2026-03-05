Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

Medellín registra un comportamiento favorable en la generación de empleo. De acuerdo con el informe del tercer trimestre de 2025 de la Mesa de Empleo de Antioquia, la región presenta un crecimiento superior al promedio nacional en la creación de nuevos puestos de trabajo.

El reporte también señala que 19 de cada 100 nuevos empleos que se generan en el país se originan en el departamento, una cifra que refleja el dinamismo del mercado laboral en la región y que ha impulsado la apertura de nuevas vacantes en distintas organizaciones.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas vacantes destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Líder de diseño gráfico

Empresa: Socoda

Salario: $ 5.000.000

Este rol es esencial para garantizar que la identidad de marca se mantenga consistente y atractiva, contribuyendo al crecimiento y reconocimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar el equipo de diseño gráfico asegurando la calidad y coherencia visual de las campañas.

Desarrollar estrategias creativas alineadas con los objetivos de marketing y comunicación.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la coherencia de la identidad de marca.

Supervisar el proceso de diseño desde la conceptualización hasta la ejecución final.

Fomentar un ambiente de innovación y creatividad dentro del equipo.

Branding y consistencia de marca.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de diseño gráfico, director de arte o roles similares.

Habilidades avanzadas en software de diseño como Adobe Creative Suite.

de diseño como Adobe Creative Suite. Capacidad para liderar equipos creativos y gestionar proyectos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Título en Diseño Gráfico, Comunicación Visual u otros campos relacionados.

¡Aplique acá!

Auxiliar de odontología

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Este cargo es ideal para quienes buscan desarrollar sus habilidades en un entorno profesional y aprender de expertos en el área.

Responsabilidades:

Asistir al odontólogo en procedimientos clínicos.

Realizar la limpieza y desinfección de instrumental odontológico.

Manejar y organizar materiales dentales.

Atender a los pacientes y preparar el área de trabajo.

Requerimientos:

Diploma de técnico en Odontología o en Salud Oral.

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de odontología o asistente odontológico.

Conocimientos en manejo de unidades odontológicas e instrumental.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al paciente.

¡Aplique acá!

Medellín abre 26.394 vacantes de empleo para todos los perfiles: así puede postularse gratis

Director de mercadeo

Empresa: Sinmente Co

Salario: A convenir

Se busca un profesional en mercadeo o carreras afines, con experiencia mínima de 8 años en el cargo, preferiblemente en los sectores de retail, consumo masivo, entretenimiento o gastronomía, capaz de conectar marca, estrategia comercial y desempeño financiero.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar la estrategia integral de crecimiento rentable.

Liderar la planeación comercial y de mercadeo con foco en resultados.

Fortalecer la construcción y posicionamiento de marca.

Gestionar estratégicamente el pricing, mix de producto y ticket promedio.

Analizar y optimizar indicadores clave como ventas, EBITDA, margen y ROI.

Potenciar la estrategia de CRM y performance digital.

Liderar y desarrollar equipos de alto desempeño.

¡Aplique acá!

Ejecutivo de prospección comercial

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Este rol es esencial para captar y calificar oportunidades de negocio, siendo el primer eslabón estratégico en el proceso comercial.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.

Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.

Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.

Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.

Conocimiento en el uso de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

¡Aplique acá!

Auxiliar administrativo

Empresa: Casa Britanica

Salario: $ 2.354.000

Como asistente administrativo, tendrá la oportunidad de crecer y desarrollarse profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

Gestionar y organizar documentos y archivos de manera eficiente.

Coordinar y programar reuniones asegurando la disponibilidad de los participantes.

Atender llamadas telefónicas y correos electrónicos proporcionando información clara y precisa.

Apoyar en la elaboración de informes y presentaciones para la dirección.

Colaborar con el equipo en la planificación y ejecución de eventos y actividades internas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como auxiliar o asistente administrativo.

Conocimiento avanzado en herramientas de oficina como Microsoft Office.

Habilidades organizativas y capacidad para gestionar múltiples tareas simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.