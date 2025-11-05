Suscribirse

Finanzas

Colpensiones confirma beneficio para trabajadores, podrán jubilarse con menos edad y semanas cotizadas

La reforma pensional sigue en medio de controles políticos y diversos análisis.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

6 de noviembre de 2025, 2:12 a. m.
declaración renta
Colpensiones cuenta con diversos beneficios para los usuarios. | Foto: Adobe Stock

Desde el primer momento en que se presentó el escrito de la reforma pensional, una de las temáticas que llamó la atención de miles de personas fue el posible acceso a una pensión sin cumplir con la edad y las semanas requeridas por las leyes actuales de la nación.

Hay que señalar que, en Colombia, miles de personas no cuentan con el número mínimo de semanas requeridas, ya sea por no haber realizado sus aportes o por pertenecer a trabajos informales o en los cuales no se cumplían los reglamentos que rigen los sectores laborales del país.

El Banco de la República, a través de la Ley 797 de 2003, establece un límite claro para las pensiones en Colombia, lo que requiere atención por parte de los trabajadores y pensionados.
Con la reforma pensional en debate, el número de semanas cotizadas se convierte en un aspecto crítico para millones de colombianos que aspiran a una jubilación tranquila. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Actualmente, las personas deben tener 1.300 semanas cotizadas y cumplir con la edad que solicitan los fondos de pensión: en el caso de los hombres, 62 años, y en el de las mujeres, 57.

¿Qué opciones o beneficios tiene Colpensiones para poderse jubilar con menos edad y semanas cotizadas?

Colpensiones, uno de los fondos de pensión que cuenta con un mayor número de afiliados, ofrece una serie de beneficios y opciones para las personas que no han podido cumplir con los requerimientos citados.

Contexto: Este es el número de semanas que debe trabajar en Colombia para acceder a la pensión

La primera opción con la que cuenta el fondo de pensiones es acceder a la pensión anticipada. Por medio de la Ley 100 de 1993, las personas pueden acceder a una pensión en el momento en que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %. Cabe señalar que el solicitante debe contar con los requerimientos médicos necesarios para el proceso.

El trámite debe hacerse por medio de los canales de atención del fondo y cumpliendo cada uno de los requisitos que exigen las leyes del país.

Otras opciones que ofrece Colpensiones

La segunda opción es a través del programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), el cual cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, que otorga un subsidio del 20 % sobre el dinero ahorrado. En este modelo, las personas pueden ahorrar de acuerdo con sus ingresos y su capacidad de aporte.

¿Cómo funciona la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia? Le explicamos.
La pensión familiar es otra de las opciones para tener una jubilación tranquila. | Foto: Agencia 123rf

“Las personas que realizaron aportes a pensión y no cumplieron con los requisitos para pensionarse pueden solicitar el traslado de sus aportes de pensión (indemnización sustitutiva) a BEPS y recibir, sobre el valor trasladado, el subsidio que otorga el Gobierno”, precisa Colpensiones.

Contexto: Ingresar a Colpensiones en 2025: ¿cuál es el límite de edad para hacerlo?

Por último, está la llamada pensión familiar, mediante la cual se permite sumar las semanas cotizadas por los cónyuges o compañeros permanentes con el fin de alcanzar el número exigido por la ley.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video | Voraz incendio estructural consumió una fábrica en el barrio 12 de Octubre, en Bogotá

2. Personería jurídica del partido de Roy Barreras quedó en el vilo. Consejo de Estado admitió demanda

3. Bogotá gana el Premio Earthshot 2025 por limpiar su aire: primera ciudad latinoamericana en lograrlo

4. Capitán del PSG mandó un mensaje a Luis Díaz por el golpe que le dio a Hakimi en la Champions y lo lesionó

5. Retiran en EE. UU. popular suplemento para bajar de peso por contener ingrediente letal, piden dejar de consumirlo de inmediato

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PensiónColpensionesPensión familiar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.