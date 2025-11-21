XII Cumbre Líderes por la Educación
Antioquia marca el camino para cerrar brechas en acceso y permanencia educativa
La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, y Foros Semana llevarán a cabo una conversación digital este jueves 27 de noviembre, de 4:00 p.m. a 4:30 p.m., para mostrar iniciativas de acceso y permanencia educativa.
Con su propósito social y cultural de ayudar en el desarrollo de las familias vulnerables, Comfama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, y Foros Semana propiciarán una conversación digital en la que se busca analizar y promover avances en el acceso y permanencia en la educación, con un enfoque en la formación de seres humanos íntegros adaptados a los desafíos de Colombia y del siglo XXI.
El espacio se centrará en los retos y oportunidades para consolidar una misión educativa compartida, repensar la enseñanza y fortalecer el aprendizaje.
El diálogo propone examinar la evolución constante de la educación en Colombia y plantea la necesidad de ir más allá de la memorización de respuestas.
Este espacio propicia la articulación entre diferentes actores del sector e invita a repensar la enseñanza a partir del desarrollo del pensamiento crítico y la promoción de la comprensión lectora, donde la prioridad radica en aprender a formular las preguntas correctas y situar a estudiantes y docentes en el centro del proceso formativo.
De la teoría a la acción
Uno de los ejes abordados será el bienestar de la comunidad educativa, entendido como motor de transformación social. Además, se expondrán modelos de financiamiento y mecanismos para asegurar la sostenibilidad educativa —una preocupación recurrente en los debates sobre el acceso y la equidad—, y se destacará la incorporación del juego como herramienta de aprendizaje, así como la necesidad de consolidar estrategias de evolución institucional para responder a las exigencias contemporáneas.
La conversación, que se dará este jueves 27 de noviembre, de 4:00 p.m. a 4:30 p.m., y será transmitida por las redes de SEMANA y semana.com, se configura como una plataforma para compartir experiencias, desafíos y respuestas a los retos que enfrenta el sistema educativo colombiano y contribuir a la construcción de un modelo de acceso y permanencia más inclusivo y conectado con las demandas actuales.
Juan Manuel Restrepo, responsable de Educación en Comfama, nos explicará la estrategia de la caja de compensación para acompañar la educación y el aprendizaje en los diferentes momentos de la vida, desde la primera infancia hasta la conexión con el trabajo.
Además, pondrá énfasis en las transformaciones que han permitido superar los retos actuales a través de un ecosistema educativo que integra los programas de Educación, la red de colegios Cosmo Schools y la institución de educación técnica CESDE.
Abordará estrategias que articulan programas flexibles y oportunidades educativas, y analizará el impacto de la tecnología en la educación a partir de la adopción de la inteligencia artificial dentro de las aulas. También explicará cómo estas herramientas tecnológicas buscan promover métodos flexibles adaptados a estudiantes de diferentes contextos, principalmente en zonas rurales.
Comfama mostrará el enfoque territorial que se traduce en apuestas que priorizan la atención a la ruralidad para garantizar inclusión educativa en el desarrollo de competencias digitales y el acceso a modelos innovadores, condiciones imprescindibles para responder a la demanda laboral actual y permitir que más jóvenes y adultos puedan incorporarse de manera efectiva a la vida productiva.
Durante el evento también se presentarán las líneas de acción para ampliar el acceso mediante modelos de becas y acompañamiento a la transición educativa, que buscan reconocer la dimensión humana en la educación y garantizar trayectorias escolares que respondan tanto a las necesidades académicas como emocionales.