¿Cómo garantizar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores?

Colombia es un país que envejece rápidamente. Según el Dane, actualmente hay más de 7,1 millones de personas de 60 o más años, es decir, 13,9 por ciento de la población total. Sin embargo, la entidad señala que para el año 2050 serán 14 millones las personas mayores en el país.

El bienestar y sostenimiento de esta población son dos de los grandes desafíos que se tienen como país. En 2020, tan solo el 23 por ciento de personas mayores manifestó tener una pensión, apenas el 5 cotizó a un fondo de pensiones y cerca del 70 por ciento no lo hizo. Este fenómeno, explica Daniel Wills, vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos, es producto de la informalidad laboral, el desempleo, y de un sistema pensional que exige haber cotizado 1.300 semanas para Colpensiones o 1.150 en los fondos de pensiones. “En promedio, las personas que cumplen la edad de pensión han acumulado unas 500 semanas”.

Como solución a este problema, Wills plantea que Colombia podría implementar pilares no contributivos, es decir, apoyos a los adultos mayores que no tienen un requisito de semanas, como se hace en otros países del mundo. Eso sí, aclara, esa carga no puede ser asumida por los trabajadores, “se deben mirar otras alternativas de financiación”.

Garantizar el acceso a la salud es otro de los retos. Si bien el país tiene 99,6 por ciento de la cobertura del aseguramiento universal, Johanna Rozo, coordinadora del Centro de Salud Visual - Crac Colombia, señala que el Gobierno “debería mejorar la atención a la población eliminando las barreras de acceso a la atención en salud y ampliando los programas actuales dirigidos al bienestar de los adultos mayores”.

