Construir el empleo del futuro: lo que Colombia necesita para transformar su mercado laboral

Cifras agridulces

Por su parte, Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), fue enfático en señalar que solo el 25 por ciento de la población en edad de trabajar está formalmente empleada . “El problema no es solo de empleo, sino de calidad del mismo”. Esta realidad, para el experto, compromete la seguridad social, la productividad y el crecimiento económico del país.

Brecha educativa

Reforma laboral y mipymes

Actualmente, el 65 por ciento de los ingresos brutos de estas compañías se destinan a pagos estatales, lo que, según Correa, las ahoga financieramente . Además, denunció que el Gobierno “se olvidó de las mipymes” al no ofrecerles apoyo real ni acceso a crédito. Las reforma, en su opinión, podría destruir más empleo que el que prometen crear.

Digitalización: tarea pendiente

Otro desafío para el mercado laboral en Colombia es que, si bien la digitalización es una herramienta para mejorar la eficiencia y competitividad laboral, aún no está al alcance de todos. En el país, el 80 por ciento de las mipymes colombianas no han iniciado su proceso de transformación digital, según Acopi . Las razones: falta de financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico.

Evolución del talento humano

En cuanto a la gestión del talento humano, esta ya no se limita a la contratación y atracción de personal. Ahora el énfasis está en construir culturas organizacionales resilientes y con propósito, fomentar el bienestar integral y alinear los valores de los empleados con los de la empresa.

Bienestar que sí suma

El concepto de bienestar laboral ha evolucionado. Ya no se percibe como un conjunto de beneficios, sino como una experiencia integral que debe estar alineada con el discurso y los valores de la organización. “Los colaboradores exigen coherencia. No basta con ofrecer yoga o días libres si el ambiente es tóxico o no hay oportunidades reales de crecimiento”, explicó Durán. El bienestar es un criterio básico para atraer y retener talento.