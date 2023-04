Vivienda: activo refugio en tiempos difíciles

El webinar ‘Vivienda propia, un sueño inaplazable’, organizado por Foros Semana y Amarilo, analizó el difícil momento que vive el sector de la construcción producto de la coyuntura económica del país. Aunque el sector fue uno de los grandes motores de la economía nacional en 2022 –con un 6,2 por ciento de valor agregado al PIB nacional–, Camacol reveló que los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) tuvieron una caída del 64 por ciento en lo corrido de febrero.

En medio del espacio digital, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y consultor de asuntos económicos, explicó que la inflación es el resultado de un gran choque de oferta asociado con los costos de producción, a lo que se suma un crecimiento muy fuerte de la demanda, “no tanto en términos de inversión, sino de consumo final; por ejemplo, entretenimiento, vestuario, alimentación y turismo”. Este conjunto de variables, argumentó, producen una afectación en el corto y mediano plazo de las inversiones asociadas con activos inmobiliarios o de finca raíz, bien sea para vivienda o para generar una renta que permita un proyecto de inversión.

Sin embargo, los panelistas del encuentro señalaron que, si bien el panorama en el corto y mediano plazo puede estar marcado por la incertidumbre, en el largo plazo la inversión en vivienda es la más segura, pues genera rentabilidad. Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo, resaltó que la finca raíz sigue siendo uno de los mejores activos refugio que se mantiene con la inflación, “y será el patrimonio para una familia en el futuro”.

Moreno señaló que uno de los grandes retos sigue siendo poder llegar a esas zonas del país donde la demanda de vivienda es escasa, debido a que las grandes ciudades siguen siendo los principales epicentros de las urbanizaciones. Agregó que esto ocurre debido a que ciertos municipios no tienen los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) al día, y se tienen grandes problemas con los servicios públicos. “Hay unos desafíos importantes para articular estos actores locales y nacionales con el objetivo de poder habilitar estos POT, generar empleo, y poder hacer unas intervenciones importantes”.

Roberto Moreno, fundador y presidente de Amarilo - Foto: Esteban Vega

No obstante, bajo el concepto de construir ciudades dentro de ciudad, Amarilo ha podido generar un impacto en aquellas poblaciones que años atrás no tenían esas posibilidades. La constructora, añadió, actualmente hace presencia en 17 ciudades y municipios de Colombia, y tiene 85 proyectos activos, y 32 salas de ventas a nivel nacional con oferta de proyectos de vivienda VIS, NO VIS y VIP. “Por ejemplo, con proyectos como Ciudad Verde, en Soacha, y Alameda del Río, en Barranquilla, le estamos llegando a una población que antes no tenía ese urbanismo y esa calidad de vida. Estamos generando un gran bienestar para las comunidades”.

Desde el sector financiero, Camilo Albán, vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria de Davivienda, se refirió a los diferentes tipos de financiación que ofrecen. Los créditos en UVR, afirmó, han permitido una flexibilización para que las personas puedan acceder al crédito en este momento. “Esta alternativa es recomendable en la medida que puede arrancar con una cuota baja que le va a permitir un crédito de largo plazo, es decir, hasta 30 años”. Así mismo, agregó que el leasing es otra opción que recomienda debido a que permite unas condiciones de tasa favorables.

Por último, el evento culminó con un llamado a toda la ciudadanía para que, a pesar de la incertidumbre, no deje pasar las oportunidades que actualmente ofrecen los sectores bancarios y de la construcción para acceder a la compra de vivienda: disminución de tasas, ampliación de plazos, diferentes opciones de crédito, y una mayor oferta de proyectos.