Colombia avanza en la reflexión sobre el futuro del transporte público en un momento clave para la modernización de sus ciudades. En este contexto se realizará en Bogotá el foro “Movilidad Inteligente para Colombia: Innovar para mover ciudades”, que busca analizar los principales retos y oportunidades del sector.

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El encuentro se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en el AR Centro de Convenciones, en Bogotá, y tendrá como objetivo generar un diálogo en torno a cómo los sistemas de recaudo y los pagos abiertos están transformando el transporte público en el país, así como su papel en la modernización de los sistemas de movilidad, la electrificación de las flotas y el desarrollo de infraestructura urbana.

La agenda del foro iniciará con una conversación sobre el rumbo de la movilidad en Colombia, abordando los desafíos del sector desde la regulación hasta la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de transporte.

Masivo Integrado de Occidente Sistema de Transporte buses de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO/SEMANA

Posteriormente, se desarrollará un panel enfocado en el papel de las ciudades frente a los retos de la movilidad. En este espacio se analizarán las dinámicas que enfrentan tanto ciudades principales como intermedias en la modernización de sus sistemas de transporte público, así como los retos institucionales y operativos asociados a estos procesos.

Uno de los bloques centrales estará dedicado a los sistemas de recaudo y pagos abiertos. La conversación se centrará en cómo la banca y la tecnología están participando en la transformación de los sistemas de pago del transporte público y en el avance hacia modelos interoperables, así como en la implementación de soluciones que permitan integrar distintos medios de pago dentro de un mismo sistema.

La transición energética también hará parte de la agenda. En este segmento se abordarán los avances en la implementación de buses eléctricos, así como los retos asociados a la disponibilidad de vehículos y a la infraestructura energética y operativa necesaria para su despliegue. El espacio incluirá la participación de empresas del sector energético, incluyendo compañías de gas, para analizar su rol dentro de las alternativas de transición y el desarrollo de infraestructura para el transporte público.

En materia tecnológica, el foro incluirá un espacio enfocado en el papel de los sistemas de recaudo, validación y control de flota en la transformación de la experiencia del usuario dentro del transporte público. Estos sistemas hacen parte de las soluciones tecnológicas que actualmente se implementan en diferentes ciudades del país para la gestión operativa del transporte.

En este bloque participarán representantes de empresas del sector tecnológico que actualmente desarrollan e implementan soluciones para sistemas de transporte en Colombia, incluyendo empresas con experiencia en plataformas de recaudo electrónico, control de flota en tiempo real e integración de medios de pago, en línea con desarrollos que ya se han implementado en sistemas de transporte urbano .

El encuentro cerrará con una conferencia orientada a presentar una visión sobre el futuro de la movilidad urbana, con énfasis en los procesos de electrificación, digitalización y evolución de los sistemas de recaudo en las ciudades de América Latina.

Con esta agenda, el foro se proyecta como un espacio de análisis y discusión sobre los elementos que están marcando la evolución del transporte público en Colombia, en un contexto de transformación tecnológica y urbana.