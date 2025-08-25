Actor colombiano estuvo en medio de la guerra de Ucrania y Rusia por decisión propia: “Estaba en una situación bastante compleja”

El actor colombiano ha participado en reconocidas producciones como Mujeres al límite, Tu Voz Estéreo, La reina del Sur, La ley del corazón, pero se alejó de las pantallas por un tiempo y vivió una experiencia diferente, en otro país.

Tras una crisis económica después de la pandemia y perder su apartamento, Alejandro Guerrero tomó la decisión de dejar a su hija, irse a Ucrania y ser mercenario para combatir en la guerra en el 2023; reveló el actor en una entrevista con un medio radial en ese entonces.

“No es que nos contacten a nosotros. En el caso mío, a mí no me contactaron, fui yo quien estaba en una situación bastante compleja de trabajo y dinero en Colombia, y a través de un conocido mío, me comentó el tema del trabajo en Ucrania, viniendo al conflicto entre Rusia y Ucrania”, explicó el hombre.

Guerrero buscó en la web la página de la legión internacional ucraniana, diligenció un formulario con datos personales, a los pocos días lo contactaron vía email y afirmó a que él no le hicieron una videollamada porque tenía experiencia militar.

Alejandro Guerrero dio una entrevista mientras se encontraba en la guerra y reveló detalles. | Foto: Captura de YouTube W Radio Colombia

En el correo recibió unas indicaciones, en las que se encontraba el lugar al que tenía que llegar por sus propios medios y dice fue cerca a la frontera de Cracovia. Sin embargo, algunos de sus compañeros llegaron a Ternópil, en donde, según le comentaron, había un centro reclutamiento y detuvieron a muchos.

“Usted no me va a creer. Mi nombre es Alejandro Guerrero, soy actor y tengo 50 años. Hace muchos años estuve en el ejército, cuando estaba muy joven. Yo llegué acá por necesidad porque, infortunadamente, no es un secreto que para nosotros los artistas en Colombia es muy difícil salir adelante”, confesó el actor.

Alejandro comenta que en el país cafetero no existen las óptimas condiciones para las personas que quieren vivir del arte y en su caso, la crisis se agudizó desde la pandemia de la Covid- 19, pues a pesar de haber trabajado en varias producciones y cortometrajes, se gastó los pocos ahorros.

Después de un tiempo, cuando el tema se normalizó, el actor pensó que todo volvería a ser como antes, pero la reactivación fue demorada y tuvo complicaciones laborales: “En términos generales, nunca fue lo mismo”.

Por otro lado, en la entrevista le preguntaron por su ubicación, a lo que respondió: “En el caso donde me encuentro yo, no puedo decir datos específicos, entrar a la posición es muy complejo. De hecho, la unidad, el batallón donde yo estoy no ha podido ingresar bien, solamente han intentado, pero no han podido”.

Guerrero afirmó que hubo muchos heridos, se veía fuego, el uso de artillería y drones, añadiendo que a veces tienen descanso en casas como las que él se encontraba en ese momento y parte de lo que usan como el chaleco.