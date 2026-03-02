Gente

Millonaria deuda en Estados Unidos: Julián Beltrán confiesa la difícil situación que enfrenta

El reconocido actor reveló la preocupación que siente con respecto a las facturas que debe pagar.

2 de marzo de 2026, 5:08 p. m.
El actor enfrenta millonaria deuda con hospital de Estados Unidos Foto: Telemundo - Sin senos si hay paraíso

A lo largo de su carrera en la industria de la televisión, el actor Julián Beltrán se ha puesto bajo la piel de importantes personajes en producciones como Sin senos sí hay paraíso, También caerás, Operación Pacífico y El club de los graves. Gracias a ello, se ha ganado el cariño de millones de personas que lo siguen en redes sociales con el objetivo de conocer detalles de su vida detrás de las producciones.

En una reciente entrevista con La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, el artista se sinceró sobre una situación médica y económica que atravesó hace poco tiempo y que, a día de hoy, lo sigue afectando.

Según relató frente a las cámaras, en la víspera de Año Nuevo se encontraba disfrutando de las festividades en Estados Unidos cuando, de manera inesperada, sintió un fuerte dolor en la parte inferior de las costillas. La molestia fue tan intensa que se vio en la obligación de acudir a un hospital.

“Pensé que era que de pronto me había hecho daño algo que había comido, tal vez muy picante”, dijo. Sin embargo, la situación médica fue tan complicada que duró varios días en el área de hospitalización y, posteriormente, se tuvo que someter a una cirugía con el fin de darle fin a su malestar y recobrar la tranquilidad.

“Todo fue con toda la tecnología del mundo, la comida deliciosa, o sea, comida con menú. ¿Cuándo un enfermo y en el hospital mira qué quiere comer? O sea, eso no pasa. Recuerdo también que llega la trabajadora social, para hacerme toda la entrevista, para saber quién soy, en qué trabajo y cuánto gano", dijo.

Tras recuperarse y recibir la autorización para salir de la clínica, se fue a tomar reposo. Sin embargo, antes de marcharse, le indicaron que se comunicarían con él en los próximos días para informarle el valor que debía cancelar por los servicios recibidos.

“A principios de febrero, llegó la primera factura; el solo hecho de haber llegado a urgencia, por un valor de 1.300 dólares, como a la semana, volvió a llegar otra factura, también por urgencia, de otros 1.300 dólares; entonces ahí ya íbamos en 2.600″, comentó.

No obstante, continúa esperando el comprobante en el que se indique el valor que debe pagar por la cirugía, así como el desglose de los costos de medicamentos y hospitalización.

“Puede estar redondeando los 15 mil dólares. Yo empecé a averiguar si mis tarjetas de crédito contaban con dicho seguro (...) me dijeron que ninguna tarjeta tiene seguro porque se necesitaba un proceso que yo no había hecho y, en conclusión, no había seguro por ese lado”, finalizó con preocupación.

