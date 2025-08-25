¿De qué murió Verónica Echegui? Amigo reveló petición que la actriz le hizo antes de morir

La muerte de Verónica Echegui impactó a la industria de la actuación internacional, debido a lo inesperada y repentina que fue. La actriz no había hablado de ninguna enfermedad ni había hecho público el tema, por lo que el impacto fue mayor entre conocidos y fanáticos.

Pese a que la celebridad de 42 años no había mencionado lo que afrontaba dentro de su cuerpo, hubo quienes se interesaron por saber lo que realmente pasó. Aunque varios medios hablaban de una enfermedad, otros portales indicaron cuál fue la causa de su deceso.

De acuerdo con lo que informó la prensa, tal y como fue El Comercio de Perú y Spdnoticias, Verónica Echegui perdió la vida por una fuerte cáncer que le diagnosticaron. No se conocen detalles de qué tipo de enfermedad era, pues todo se manejó con mucha discreción hasta el momento.

Amigo de Verónica Echegui reveló cómo guardó secreto de la enfermedad

De acuerdo con lo que informó Europa Press, el amigo de la actriz Verónica Echegui, y compañero de profesión, Daniel Guzmán, fue captado bastante triste y sin poder retener las lágrimas ante las cámaras en su llegada al tantorio de La Paz al que acudía para mostrar sus condolencias a la familia. Ambos tenían un proyecto entre manos que no ha llegado a ver la luz.

Muy discreto, reconocía ante la prensa que en los últimos meses su relación con Verónica había sido mas estrecha debido a un proyecto que tenían juntos. Bastante afectado por esta pérdida, el director explicaba que la propia actriz le pidió el favor de mantener su enfermedad en la intimidad siguiendo con la decisión que ella misma tomó de no hablar públicamente del momento por el que estaba transitando.

“En la última etapa estuvimos ahí para hacer un proyecto juntos y, bueno, yo lo mantuve con sensibilidad, en secreto. Ella me pidió que yo fuera muy discreto y es complicado, porque era una persona muy especial, muy auténtica”, reveló.

Al igual que todos aquellos que la conocían personalmente, Guzmán también destacaba de la actriz su personalidad arrolladora y la vitalidad que la acompañó hasta el final de sus días dejando un legado imborrable.

“Yo creo que de su generación la más talentosa y con una personalidad única, de verdad. O sea, no porque se haya ido, pero es un golpe, es un revés muy duro, muy duro, de verdad”, ha dejado claro Guzmán.