Muere a sus 42 años reconocida actriz, quien luchó por su salud tras varios días hospitalizada

El mundo del cine está de luto. Y es que tal y como adelantó el diario El Mundo y confirmó La Unión de Actores y Actrices a través de su cuenta de X, Verónica Echegui murió a los 42 años.

Aunque se desconocen más detalles de esta trágica e inesperada noticia, la intérprete, que saltó a la fama por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna, Yo soy la Juani en 2006, perdió la vida este domingo en el hospital 12 de octubre de Madrid, donde llevaba varios días ingresada debido a una enfermedad que no ha trascendido por el momento.

Verónica Echegui, que mantuvo una larga relación sentimental con el también actor Álex García, con el que rompió en el verano de 2023, aunque ninguno habló nunca públicamente sobre su decisión de emprender caminos separados tras 13 años juntos apareció en pantalla por última vez en la comedia romántica de Dani de la Orden A muerte, que se estrenó en Apple TV+ el pasado mes de febrero y en Atresplayer en junio.

La actriz madrileña será recordada, además de por el personaje de La Juani que la lanzó al estrellato y por el que fue nominada a los Goya, por sus papeles en películas como Katmandú, un espejo en el cielo, El patio de mi cárcel, Seis puntos sobre Emma, Kamikazes o No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y participar en series como Cuéntame como pasó, Apaches, o Tres caminos.

¿Quién era Verónica Echegui?

Verónica Fernández de Echegaray fue reconocida por su talento artístico y versatilidad, logrando dejar un legado en el cine de habla hispana por ser una de las intérpretes más brillante de su generación. Además, no solo se destacó por su papel de actriz, pues también fue directora y guionista.

La española estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y desde muy joven demostró sus capacidades y habilidades en el arte, lo que le permitió llegar a la fama con su papel en Yo soy la Juani.

Reacción de sus seguidores

En una de sus últimas publicaciones, los usuarios y fanáticos aprovecharon para dejarle un mensaje por su inesperada y pronta partida, destacando su gran talento y la huella inmemorable que dejó.

“Qué tragedia, estuviste estupenda en esta serie. Te recordaremos por tu frescura y maravillosa sonrisa. DEP Verónica”; “Mi más sentido pésame a la familia, se ha ido una actriz maravillosa”; “Descansa en paz, un abrazo fuerte a familia y amigos”; “Estoy de piedras ahora mismo, no sabía que nuestra querida Verónica estaba enferma y se acaba de dejarnos”.