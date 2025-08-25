Actor mexicano salió de fiesta en Bogotá y terminó en un hospital; pasó mal rato en reconocida zona: “Sí me dolió”

Andrés de la Mora, actor mexicano, fue foco de miradas en las plataformas digitales, luego de conceder una entrevista a La Red, de Caracol Televisión, donde contó una pesadilla que vivió al salir al norte de Bogotá. El artista visitó la capital por temas laborales, sin imaginarse lo que ocurriría durante una noche.

Según relató, todo sucedió cuando decidió salir con un amigo a bailar a la zona T, ubicada en la calle 85. Este episodio se derivó de una invitación que le hizo a alguien, siendo víctima de un millonario robo.

De acuerdo con lo que explicó al formato de entretenimiento, en su paso por Bogotá quiso hacer uso de las aplicaciones de citas, de forma que pudiera conocer a alguien interesante para pasar un rato agradable. Al dar match con una mujer, le dijo que llevara una amiga y se veían con un amigo con el que él iba.

“Hago match con una de esas chicas y le digo: ‘Oye, voy a salir con mis amigos, lleva una amiga, y vamos a rumbear todos y nos conocemos’. Esta chica viene, nos vamos de rumba por la 85 justamente y lo que pasa es que estamos rumbeando todo bien...”, señaló.

El mexicano reveló que hubo un cambio de planes en esta salida, ya que las mujeres insinuaron que se fueran al hotel donde se hospedaban. Él no lo vio mal y accedió, esperando a que todo transcurriera distinto a lo que terminó sucediendo.

“Les dije: ‘Vamos a un after’, y ellas dijeron: ‘No, por qué más bien no vamos a tu hotel’. Y dije: ‘Bueno’. No pasaron ni 10 minutos y de un segundo a otro amanezco en una cama de un hospital”, comentó.

El latino aseguró que al día y medio despertó en un centro médico, donde estaba desorientado y confundido, con algunos golpes en su cuerpo y sin la más mínima idea de lo que pasó esa noche. Al hablar con su representante, descubrió que las mujeres realmente lo drogaron y lo robaron, causándole grandes daños económicos.

“Mi mánager me dice: ‘Estas chicas que conociste te drogaron y te roban’. Luego me doy cuenta de que mi amigo estaba todo golpeado en la cara”, relató.

Más allá de lo físico, Andrés de la Mora apuntó que perdió dispositivos electrónicos, 10.000 dólares en efectivo y movimientos bancarios fraudulentos. Lo que más le dolió fue quedarse sin su computador personal, ya que guardaba información importante sobre su vida y su trabajo.

“Me robaron el laptop, el celular, dinero en efectivo, hicieron movimientos en tarjetas y más. En total fueron como 1’200.000 en efectivo, el computador sí me dolió, porque me salió como en 4.000 dólares, el celular… y los movimientos en tarjetas, unos cuatro como de 1.000 dólares cada uno“, concluyó.