Gente

Reconocido actor mexicano comparte su proceso tras superar el cáncer por quinta ocasión: “Rendirse no es opción”

El actor Mauricio Martínez confirma que superó el cáncer de vejiga por quinta vez, enfermedad que le ha tomado más de 10 años superar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

17 de febrero de 2026, 8:11 a. m.
Mauricio Martínez confirma que venció el cáncer de vejiga por quinta vez.
Mauricio Martínez confirma que venció el cáncer de vejiga por quinta vez. Foto: X

El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez, reconocido por su trayectoria en Broadway y la televisión latinoamericana, anunció recientemente haber superado el cáncer de vejiga por quinta ocasión. Tras un periodo de reserva personal, el artista compartió a través de sus redes sociales que se encuentra en una etapa de recuperación mediante inmunoterapia para evitar la recurrencia de la enfermedad.

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

Este nuevo episodio en la salud del intérprete de 45 años se suma a una batalla que inició hace más de una década. Según lo expuesto por el propio Martínez en sus plataformas oficiales, el diagnóstico más reciente involucró tumores de baja gravedad, lo que permitió un manejo médico más ágil en comparación con intervenciones anteriores.

Un proceso de resiliencia y tratamiento médico

A través de una publicación realizada desde un centro hospitalario, Martínez compartió una imagen que refleja su estado actual: optimista pero consciente del rigor clínico. “Hoy sonrío desde una cama de hospital, pulgar en alto y alma firme. Esta no es solo una foto: es mi cuarta inmunoterapia y mi forma de decirle a la vida que aquí sigo”, expresó el actor, subrayando que el camino no ha estado exento de “miedo y dolor”.

El proceso de recuperación actual no implica únicamente la remoción de las células cancerígenas, sino un protocolo preventivo estricto. El actor debe someterse mensualmente a una terapia que utiliza el Bacilo Calmette-Guérin (BCG). Este tratamiento, según explican fuentes médicas especializadas, consiste en una vacuna que estimula el sistema inmunológico dentro de la vejiga para destruir células cancerosas residuales y prevenir que el tumor regrese.

Gente

Esposa de Yeison Jiménez, entre lágrimas, recibió importante objeto que quedó del accidente aéreo; fue restaurado y así luce

Gente

Mhoni Vidente revela por qué el eclipse solar de Luna Nueva del 17 de febrero de 2026 es la alineación cósmica más poderosa del año

Gente

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Gente

Luto: murió el maestro Antonio Samudio, referente del arte colombiano

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy martes, 17 de febrero

Gente

Horóscopo para este martes, 17 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Final Desafío Siglo XXI: resultados de la última prueba y ganador de 600 millones de pesos

Gente

Recordada actriz de ‘Enfermeras’ revela cómo se encuentra tras su lucha contra el cáncer de lengua

Gente

Murió Brad Arnold, vocalista de la banda de rock 3 Doors Down, a los 47 años, tras luchar contra el cáncer

Salud

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

El protocolo para su recuperación

Martínez ha sido transparente con sus seguidores respecto a los pasos a seguir. El tratamiento de inmunoterapia con BCG se extenderá, inicialmente, por un periodo de 12 meses. Durante este tiempo, el actor deberá acudir mensualmente al hospital para recibir la dosis correspondiente.

“No ha sido fácil. Ha habido dolor y miedo, sí… pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción”, afirmó el artista. Esta postura pública busca, según sus propias palabras, transformar su experiencia personal en una plataforma de concienciación sobre la detección temprana y la importancia de la salud preventiva.

Una lucha de más de una década

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Mauricio Martínez fue diagnosticado con cáncer de vejiga por primera vez en el año 2010. Desde entonces, ha pasado por múltiples cirugías y periodos de remisión. A pesar de los desafíos de salud, su carrera no se ha detenido; ha destacado en producciones como el musical On Your Feet! en Broadway, donde interpretó a Emilio Estefan; también interpretó a Javier Ferraro, un agente de la DEA, en la segunda temporada de la exitosa serie de Telemundo Señora Acero y ha participado en diversas producciones de la cadena Televisa.

A finales de octubre de 2025, el actor inició formalmente el ciclo de inmunoterapia actual. Aunque confesó haber atravesado meses de “tristeza” y “ausencia” tras recibir la noticia de la reincidencia, el dictamen favorable de sus médicos le permitió retomar su comunicación con el público con un mensaje de esperanza.

Actualmente, el actor se mantiene bajo estricto seguimiento oncológico, combinando sus compromisos profesionales con las visitas hospitalarias requeridas por su tratamiento. Su testimonio se ha convertido en un referente de resiliencia dentro de la industria del entretenimiento hispano.

Más de Gente

Yeison Jiménez y su esposa

Esposa de Yeison Jiménez, entre lágrimas, recibió importante objeto que quedó del accidente aéreo; fue restaurado y así luce

Mhoni Vidente habló del eclipse del 17 de febrero de 2026

Mhoni Vidente revela por qué el eclipse solar de Luna Nueva del 17 de febrero de 2026 es la alineación cósmica más poderosa del año

Juanda Caribe y su pareja

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Antonio Samudio.

Luto: murió el maestro Antonio Samudio, referente del arte colombiano

Niño Prodigio: famoso vidente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy martes, 17 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo para este martes, 17 de febrero, según Nana Calistar

El Desafío Siglo XXI.

Final Desafío Siglo XXI: resultados de la última prueba y ganador de 600 millones de pesos

Polémica entre Alexa Torrex y Juanda Caribe.

Exponen video del momento que generó polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’

Julián Pinilla denunció a seguidor.

Julián Pinilla, el chico de la ruana, denunció a presunto abusador que llevó de viaje: “Tenía antecedentes”

Noticias Destacadas