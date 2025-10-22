Alejandro Landero, reconocido actor, negó estar en situación de calle y expuso realidad desde hace 30 años: “Exageraron las cosas”

En los últimos días, plataformas como X e Instagram se convirtieron en escenario de una fuerte ola de reacciones tras la difusión de imágenes que mostrarían la delicada situación actual de un reconocido actor mexicano. Las fotografías, que rápidamente se viralizaron, reflejaban el supuesto momento complejo que atravesaría Alejandro Landero, recordado por su participación en icónicas telenovelas de los años ochenta y noventa.

El famoso, quien llegó a ser considerado uno de los galanes más admirados de la televisión latinoamericana, participó en producciones exitosas como Rosa salvaje y Monte calvario, en las que destacó por su carisma y talento. Su imagen formó parte de una generación dorada de actores que marcaron una época en la pantalla chica.

No obstante, el panorama actual del intérprete parecía haber cambiado drásticamente. De acuerdo con reportes de medios mexicanos, el actor fue captado en la colonia Condesa, una zona de clase media alta en la Ciudad de México conocida por albergar a artistas y figuras públicas. En el material compartido se observa a Alejandro Landero en condiciones precarias, acompañado únicamente por sus perros, lo que despertó preocupación entre sus seguidores y excompañeros de profesión.

Alejandro Landero, actor mexicano. | Foto: X: @laromamex - Montaje SEMANA

Sin embargo, todo apunta a que las imágenes que salieron a la luz dieron un giro inesperado en plataformas digitales, tomando un tinte contrario al que vive el artista. Horas después de que se viralizara la historia, el mexicano fue abordado por periodistas, entregando respuestas tajantes y molestas.

De acuerdo con lo que recoge El País de México, Alejandro Landero afirmó que todo se exageró y que se había retirado de la actuación más de tres décadas atrás, además de que sentía que la información se manejó mal. El intérprete aseveró que ya tenía una casa que le habían prestado y pronto se iría de viaje a Puerto Vallarta, que era su destino, por lo que solo querían que lo dejaran tranquilo.

“Nada más eso, que fue una nota mal informada. Se exageraron cosas, pero todo está caminando como debe ser”, recopiló el medio internacional sobre el instante que se habría vivido en la zona donde fue captado el famoso.

Alejandro Landeros explicó situación que vivió

En una entrevista que concedió a TVNotas, el artista indicó que no pasaba una situación de calle como tal, pues su familia no lo había abandonado ni estaba sin techo. Al contar su realidad, el mexicano enfatizó en que había planes en Puerto Vallarta, donde deseaba ubicarse.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse… Se complicó”, recopiló TVNotas.

“El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó y tuve que dejar el departamento. No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, agregó.